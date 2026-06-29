Dónde y en qué estadio juegan Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026

El estadio BBVA de Monterrey se despide esta noche de la Copa del Mundo.

Este lunes 29 de junio, Países Bajos y Marruecos cerrarán la segunda jornada de 16avos de final del Mundial 2026. Un partido en el que habrá un clasificado a octavos de final y otro que se irá a casa de manera prematura.

Los neerlandeses, de la mano de Ronald Koeman, quedaron líderes de su grupo, por lo que parten levemente como favoritos ante el combinado africano, segundo de una zona que tuvo a Brasil como puntero.

Desde las 22:00 de Argentina -19:00 de Monterrey, donde se juega el partido- Países Bajos y Marruecos definirán al rival de Canadá en 8avos de final.

Dónde se juega Países Bajos – Marruecos

El Estadio BBVA, apodado “La Cueva” y sede de Rayados de Monterrey, es identificado como “Estadio Monterrey” en el torneo. Este recinto moderno inaugurado en 2015 cuenta con capacidad para 53,000 espectadores, fachadas LED de vanguardia, corredores de 360 grados y vistas espectaculares de la Sierra Madre. El mismo será la sede del compromiso entre neerlandeses y marroquíes.

El Estadio BBVA, la sede de Países Bajos – Marruecos (Getty)

Este estadio y la ciudad de Monterrey se despiden hoy de la Copa del Mundo, ya que se disputará el cuarto partido aquí y no se jugarán más. De hecho, solo quedará Ciudad de México como la única sede del país en el certamen.

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Los partidos que se jugaron en el Estadio BBVA:

Sábado 14 de junio: Suecia 5-1 Túnez (Fase de grupos)

Sábado 20 de junio: Túnez 0-4 Japón (Fase de grupos)

Miércoles 24 de junio: Sudáfrica 1-0 Corea del Sur (Fase de grupos)

Lunes 29 de junio: Países Bajos – Marruevos (16avos de final)

Qué canal pasa Países Bajos vs. Marruecos

El compromiso entre Países Bajos y Marruecos, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+-. Además, se transmite a través de DAZN.

El cuadro de 16avos de final del Mundial 2026