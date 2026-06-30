Renunció Ronald Koeman a la Selección de Países Bajos tras su eliminación del Mundial 2026

El seleccionador neerlandés dio por finalizado su proceso luego de las críticas recibidas ante la caída con Marruecos, que dejó a los suyos fuera de la Copa del Mundo.

La Selección de Países Bajos había tenido una notable actuación en la fase de grupos del Mundial 2026, terminando como líder del Grupo F, con goleadas incluidas ante Suecia y Túnez. Sin embargo, en 16avos de final no pudo superar a Marruecos, cayó en penales y se fue eliminada. Esto desembocó en la renuncia de Ronald Koeman como entrenador.

La noticia fue confirmada este martes por el propio entrenador y leyenda del fútbol de los Países Bajos. Ronald Koeman anunció su decisión de dar un paso al costado en sus redes sociales. “Me duele que mi periodo con Holanda termine así. Todos soñamos con una Copa del Mundo donde haríamos historia. Eso no pasó. Nadie está más decepcionado por eso que yo. Como entrenador nacional, tienes esa responsabilidad. Siempre lo he sentido y siempre lo sentiré”, expresó.

Koeman se despidió de la Selección de Países Bajos. (Getty)

Este fue el segundo paso de Koeman por el seleccionado, luego de una etapa inicial que comenzó luego de Rusia 2018 y en la que llegó a 2020, antes de dar un paso al costado. Este segundo período al frente de Países Bajos bien puede haber sido su último paso por los banquillos.

“Los últimos años también me han hecho darme cuenta de que hay cosas más importantes que el fútbol“, destacó Koeman, que se animó a revelar que su familia está atravesando una dura situación personal: “Mi esposa Bartina me ha apoyado todos los días a pesar de su propio proceso de enfermedad y me ha animado a completar mi trabajo como entrenadora nacional. Eso testifica una fuerza increíble“, develó.

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Sus propias palabras dejan entrever que buscará enfocarse ahora en su familia y en la salud de su esposa, antes de pensar en volver a dirigir, en lo que ha sido una extensa trayectoria en los banquillos.

La carrera de Ronald Koeman como entrenador

Vitesse (Países Bajos) – 2000 – 2001

(Países Bajos) – 2000 – 2001 Ajax (Países Bajos) – 2001 – 2005

(Países Bajos) – 2001 – 2005 Benfica (Portugal) – 2005 – 2006

(Portugal) – 2005 – 2006 PSV Eindhoven (Países Bajos) – 2006 – 2007

(Países Bajos) – 2006 – 2007 Valencia CF (España) – 2007 – 2008

(España) – 2007 – 2008 AZ Alkmaar (Países Bajos) – 2009

(Países Bajos) – 2009 Feyenoord (Países Bajos) – 2011 – 2014

(Países Bajos) – 2011 – 2014 Southampton (Inglaterra) – 2014 – 2016

(Inglaterra) – 2014 – 2016 Everton (Inglaterra) – 2016 – 2017

(Inglaterra) – 2016 – 2017 Selección de Países Bajos – 2018 – 2020

– 2018 – 2020 FC Barcelona (España) – 2020 – 2021

(España) – 2020 – 2021 Selección de Países Bajos – 2023 – 2026

Tras colgar los botines en 1997 y luego de un breve paso como asistente, Koeman inició una extensa y prolífica carrera en los banquillos. El estratega cuenta con un recorrido de enorme prestigio, siendo el único entrenador que ha dirigido a los tres gigantes de los Países Bajos (Ajax, PSV y Feyenoord).

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En estas más de dos décadas como DT, Koeman se coronó campeón de la Eredivisie (primera división en Países Bajos) en tres ocasiones (dos al mando del Ajax en las temporadas 2001/02 y 2003/04, y una con el PSV en la 2006/07).

También logró alzar la Copa del Rey de España por duplicado: primero dirigiendo al Valencia CF (2008) y años más tarde en el banco del FC Barcelona (2021).

Síntesis

Ronald Koeman anunció su renuncia como entrenador de la Selección de Países Bajos tras la sorpresiva eliminación por penales ante Marruecos en los 16avos de final del Mundial 2026.

anunció su renuncia como entrenador de la Selección de Países Bajos tras la sorpresiva eliminación por penales ante Marruecos en los 16avos de final del Mundial 2026. Bartina , su esposa, se encuentra atravesando un duro proceso de enfermedad, motivo por el cual el estratega decidió dar un paso al costado para priorizar a su familia.

, su esposa, se encuentra atravesando un duro proceso de enfermedad, motivo por el cual el estratega decidió dar un paso al costado para priorizar a su familia. Tres gigantes del fútbol neerlandés (Ajax, PSV y Feyenoord) fueron dirigidos por Koeman a lo largo de su prestigiosa y extensa carrera de más de veinte años en los banquillos.