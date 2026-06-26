Dónde y en qué estadio se está jugando Arabia Saudita vs. Cabo Verde hoy por el Mundial 2026

Cabo Verde vs. Arabia Saudita se enfrentan para definir sus respectivos futuros en la Copa del Mundo, este viernes en Houston.

Este viernes 26 de junio se definen varios de los grupos de la Copa del Mundo. El Grupo H es uno de ellos, y mientras los grandes reflectores se irán con lo que suceda entre España y Uruguay, habrá que mantener los ojos puestos también en lo que pase entre Cabo Verde y Arabia Saudita, en Houston.

El NRG Stadium (Houston Stadium en el Mundial 2026 por razones de patrocinio) será la sede para el Arabia Saudita vs. Cabo Verde que pondrá fin a la fase de grupos para estas dos selecciones, y en las que ambas se juegan la posibilidad de clasificar a la próxima ronda.

El Houston Stadium, escenario para Arabia Saudita vs. Cabo Verde. (Getty)

Con capacidad para albergar hasta 72.000 espectadores, el mencionado estadio de Texas es uno de los recintos más imponentes que tiene esta Copa del Mundo. Dentro de su estructura se destaca su techo retráctil y su versatilidad para recibir grandes eventos, siendo un ícono absoluto de la NFL como la casa de los Houston Texans.

Aquí ya se jugaron otros cuatro partidos de la fase de grupos, y se presentaron selecciones importantes y candidatas como Alemania, Portugal y Países Bajos. También tendrán lugar un encuentro de 16avos de final y otro de octavos.

Portugal jugó sus primeros dos partidos en este estadio. (Getty)

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Partidos del Mundial 2026 en Houston

Fase de Grupos : Alemania 7-1 Curazao – 14 de junio

: Alemania 7-1 Curazao – 14 de junio Fase de Grupos : Portugal 1-1 RD Congo – 17 de junio

: Portugal 1-1 RD Congo – 17 de junio Fase de Grupos : Países Bajos 5-1 Suecia – 20 de junio

: Países Bajos 5-1 Suecia – 20 de junio Fase de Grupos : Portugal 5-0 Uzbekistán – 23 de junio

: Portugal 5-0 Uzbekistán – 23 de junio Fase de Grupos : Cabo Verde vs. Arabia Saudita – 26 de junio

: Cabo Verde vs. Arabia Saudita – 26 de junio 16avos de final : por definir – 29 de junio

: por definir – 29 de junio Octavos de final: por definir – 4 de julio

Posiciones del Grupo H del Mundial 2026

Tabla de mejores terceros

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Fixture del Grupo H