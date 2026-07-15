Dónde y en qué estadio se está jugando Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Ambos seleccionados ya tuvieron una experiencia previa en el recinto con capacidad para 73 mil espectadores en esta Copa del Mundo.

Las selecciones de Argentina e Inglaterra definen este miércoles 15 de julio la segunda semifinal del Mundial 2026. El horario de inicio del encuentro está programado para las 16.00. En la final ya espera España, que ayer derrotó 2-0 a Francia.

El partido se disputa en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, en el Estado de Georgia. El mismo tiene una capacidad para 73 mil espectadores, cuanta con un imponente techo retráctil y aunque comenzó teniendo su terreno de juego de césped artificial, fue reemplazado por grama natural.

Además, la experiencia visual en su interior es inigualable gracias a su imponente pantalla de video HD de 360 grados (el Halo Board), la más grande de su tipo en el mundo, que envuelve la abertura del techo y garantiza que ningún aficionado se pierda un solo detalle del encuentro.

El estadio no solo ofrece confort de primer nivel, sino que también es un referente global en ecología: posee la certificación LEED Platino por su diseño altamente sustentable, el cual incluye un enorme sistema de recolección de agua de lluvia y miles de paneles solares, convirtiéndolo en un teatro ecológico y espectacular para la máxima cita del fútbol mundial.

Vista del Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

El Mercedes Benz Stadium de Atlanta es casa de los Atlanta Falcons en la NFL así como del Atlanta United en la MLS. Su costo de producción fue de 6.000 millones de dólares y abrió sus puertas por primera vez en septiembre de 2017.

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Argentina e Inglaterra ya jugaron en Atlanta

En lo que va del Mundial 2026, la Selección Argentina ya jugó en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta su partido de cuartos de final ante Egipto, en el que logró una épica remontada para ganar 3-2 después de encontrarse en desventaja de dos goles.

También la Selección de Inglaterra pudo hacer su experiencia allí disputando el primero de julio su partido de dieciseisavos de final ante Congo, en el que también logró revertir un marcador desfavorable para imponerse por 2-1.

Data clave

Argentina e Inglaterra definen la segunda semifinal este miércoles 15 de julio.

definen la segunda semifinal este miércoles 15 de julio. Mercedes Benz Stadium costó 6.000 millones de dólares y abrió en septiembre de 2017.

costó 6.000 millones de dólares y abrió en septiembre de 2017. España clasificó a la final del Mundial tras derrotar 2-0 a Francia.