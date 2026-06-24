Dónde y en qué estadio se está jugando Bosnia vs. Qatar por el Mundial 2026

Las selecciones de Bosnia y Qatar se enfrentan este miércoles, desde las 16.00 en hora de Argentina, para cerrar su participación en la fase de grupos del Mundial 2026, necesitadas de un triunfo que les permita aferrarse a la ilusión de clasificar a dieciseisavos de final. El encuentro será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela y tendrá a la nicaragüense Tatiana González como principal responsable del VAR.
El partido se juega en el Estadio Lumen Field de Seattle, en el Estado de Washington, que cuenta con una capacidad para recibir a 72 mil espectadores y que cuenta con la particularidad de tener un terreno de juego de césped sintético.
Fue inaugurado en 2002, reemplazando al antiguo Kingdome, y su construcción tuvo un costo de 2.700 millones de dólares. Allí hacen habitualmente de local Seattle Sounders en la MLS, los Seahawks en la NFL y Seattle Reing FC en la National Women’s Soccer League.
Entre otros eventos, el Lumen Field Stadium ha sabido albergar tres ediciones de la Copa Oro (2005, 2009 y 2013) y el reciente Mundial de Clubes de 2025. En 2016, allí, Argentina derrotó a Bolivia por 3-0 en la Copa América Centenario.
Vista aérea del Lumen Field.
¿Qué partidos del Mundial fueron asignados al Lumen Field?
Seis partidos de la presente edición de la Copa del Mundo fueron asignados al estadio Lumen Field en Seattle, de los cuales dos ya fueron disputados.
- Bélgica 1-1 Egipto / 15 de junio
- Estados Unidos 2-0 Australia / 19 de junio
- Bosnia vs. Qatar / 24 de junio
- Egipto vs. Irán / 26 de junio
- Un partido de dieciseisavos de final / 1 de julio
- Un partido de octavos de final / 6 de julio
Cómo ver en vivo y online Bosnia vs. Qatar por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza
Data clave
- Este miércoles 24 de junio se disputará el encuentro desde las 16:00 horas (hora de Argentina).
- El Estadio Lumen Field de Seattle será la sede del cruce y cuenta con la particularidad de tener césped sintético.
- Seis partidos de la Copa del Mundo 2026 fueron asignados en total a este recinto deportivo.