Dónde y en qué estadio se está jugando Bosnia vs. Qatar por el Mundial 2026

El recinto con capacidad para 72 mil espectadores recibirá el tercero de los seis partidos que le fueron asignados en la Copa del Mundo.

Las selecciones de Bosnia y Qatar se enfrentan este miércoles, desde las 16.00 en hora de Argentina, para cerrar su participación en la fase de grupos del Mundial 2026, necesitadas de un triunfo que les permita aferrarse a la ilusión de clasificar a dieciseisavos de final. El encuentro será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela y tendrá a la nicaragüense Tatiana González como principal responsable del VAR.

El partido se juega en el Estadio Lumen Field de Seattle, en el Estado de Washington, que cuenta con una capacidad para recibir a 72 mil espectadores y que cuenta con la particularidad de tener un terreno de juego de césped sintético.

Fue inaugurado en 2002, reemplazando al antiguo Kingdome, y su construcción tuvo un costo de 2.700 millones de dólares. Allí hacen habitualmente de local Seattle Sounders en la MLS, los Seahawks en la NFL y Seattle Reing FC en la National Women’s Soccer League.

Entre otros eventos, el Lumen Field Stadium ha sabido albergar tres ediciones de la Copa Oro (2005, 2009 y 2013) y el reciente Mundial de Clubes de 2025. En 2016, allí, Argentina derrotó a Bolivia por 3-0 en la Copa América Centenario.

Vista aérea del Lumen Field.

¿Qué partidos del Mundial fueron asignados al Lumen Field?

Seis partidos de la presente edición de la Copa del Mundo fueron asignados al estadio Lumen Field en Seattle, de los cuales dos ya fueron disputados.

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Bélgica 1-1 Egipto / 15 de junio

/ 15 de junio Estados Unidos 2-0 Australia / 19 de junio

/ 19 de junio Bosnia vs. Qatar / 24 de junio

/ 24 de junio Egipto vs. Irán / 26 de junio

/ 26 de junio Un partido de dieciseisavos de final / 1 de julio

/ 1 de julio Un partido de octavos de final / 6 de julio

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