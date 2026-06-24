Cómo ver en vivo y online Bosnia vs. Qatar por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Bosnios y cataríes buscan un triunfo que les permita aferrarse a la ilusión de meterse en los dieciseisavos de final.

Las selecciones de Bosnia y Qatar disputan este miércoles su último partido en la fase de grupos del Mundial 2026, midiéndose en el Estadio Lumen Field de Seattle. El encuentro será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela y tendrá a la nicaragüense Tatiana González como principal responsable del VAR.

El seleccionado bosnio comenzó el certamen con empate ante Canadá y luego sufrió una dura derrota 4-1 ante Suiza en su segunda presentación. Pero confía en que una buena victoria ante el que ha demostrado ser el peor equipo del Grupo B lo conduzca a los dieciseisavos de final.

El estadio Lumen Field recibe el duelo entre Bosnia y Qatar.

Qatar se aferra a lo mismo gracias al empate que le arañó a Suiza en el último minuto, incluso cuando la goleada 6-0 que le propinó Canadá, en la que además perdió a dos futbolistas por expulsión, lo tiene muy relegado en cuanto a diferencia de goles.

¿A qué hora juegan Bosnia vs. Qatar?

El partido que Bosnia y Qatar disputarán este miércoles 24 de junio para cerrar su participación en el Grupo B está programado para las 16.00 de Argentina, el simultáneo con el duelo entre los otros dos integrantes de la zona, Suiza y Canadá.

¿Qué canal pasa Bosnia vs. Qatar?

El duelo entre Bosnia y Qatar podrá seguirse en vivo y en directo en televisión a través de DSports, canal que mientras dure el Mundial también está disponible en la grilla de Flow. De manera online, también podrá verse por las plataformas de streaming DGO, Flow y Paramount+.

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Así están los grupos del Mundial