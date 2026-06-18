Quién es el árbitro de Canadá vs Qatar por el Mundial 2026

El chileno Cristian Garay será el encargado de impartir justicia en el compromiso entre canadienses y qataríes.

Se abre la segunda fecha del Mundial 2026 y se jugarán los cuatro partidos correspondientes a los Grupos A y B del certamen. Uno de ellos será Canada enfrentando a Qatar en el BC Place de Vancouver.

Desde las 19 horas de Argentina, el conjunto de Jesse Marsch y el de Julen Lopetegui se verán las caras luego del compromiso entre Suiza y Bosnia de dicha zona.

El encargado de impartir justicia entre uno de los anfitriones del Mundial y el conjunto qatarí será el chileno Cristián Garay, que no dirigió ningún partido de la fecha 1, por lo que hará su debut en esta Copa del Mundo.

Cristian Garay (FIFA)

La terna arbitral completa

A: Cristian Garay -Chile-

A1: Jose Retamal -Chile-

A2: Miguel Rocha -Chile-

4to: Kevin Ortega -Perú-

5to: Michael Orue -Perú-

VAR: Juan Lara -Chile-

AVAR: Rodolpho Toski -Brasil-

SVAR: Nicolas Gallo -Colombia-

Las tablas del Mundial 2026

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El fixture del Mundial 2026