Quién es el árbitro de Bosnia vs. Qatar por el Mundial 2026

El colegiado venezolano de 42 años viene de dirigir el duelo que terminó con victoria de Australia 2-0 sobre Turquía.

Bosnia y Qatar se enfrentan este miércoles en el Estadio Lumen Field de Seattle, desde las 16.00 en hora de Argentina, buscando ese primer triunfo en el Mundial que les permita aferrarse a la ilusión de meterse a los dieciseisavos de final, pues ambos han cosechado tan solo un punto en sus dos primeras presentaciones.

El árbitro designado para impartir justicia en dicho encuentro fue el venezolano Jesús Valenzuela, uno de los más destacados a nivel Conmebol teniendo en cuenta que es internacional desde 2013 y que ya hizo experiencia en la anterior Copa del Mundo celebrada en Qatar en 2022.

Valenzuela dirigió Australia vs. Turquía.

El colegiado de 42 años, oriundo de Acarigua en el Estado de Portuguesa, ya dirigió en este Mundial el duelo que terminó con victoria 2-0 de Australia sobre Turquía por la primera fecha de la fase de grupos. Allí tuvo una tarea tranquila y solo necesitó mostrar una tarjeta amarilla.

Valenzuela tiene un amplio recorrido en CONMEBOL y FIFA, con muchas finales en su espalda. Impartió justicia en dos de Recopa Sudamericana (2022 y 2025), dos de Copa Sudamericana (2023 y 2020) y la Copa Intercontinental 2025.

Equipo arbitral completo para el partido entre Bosnia y Qatar

Árbitro principal: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Jesús Valenzuela (Venezuela) Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Jorge Urrego (Venezuela) Asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)

Tulio Moreno (Venezuela) Cuarto árbitro: Yusuke Araki (Japón)

Yusuke Araki (Japón) VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

Tatiana Guzmán (Nicaragua) Asistente VAR 1: Leodán González (Uruguay)

Leodán González (Uruguay) Asistente VAR 2: Shaun Evans (Australia)

Shaun Evans (Australia) Quinto árbitro: Jun Mihara (Japón)