Dónde y en qué estadio se está jugando Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

El MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey es el escenario designado para el partido por la primera fecha del Grupo C.

Llegó el momento de uno de los partidos más esperados de toda la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Este sábado 13 de junio, desde las 19:00 horas de la República Argentina, Brasil y Marruecos se encuentran frente a frente por el Grupo C y con el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey como testigo y como escenario.

El MetLife Stadium (inaugurado originalmente como New Meadowlands Stadium) se encuentra en un suburbio de Meadowlands, en la ciudad de East Rutherford (Nueva Jersey). Se sitúa a aproximadamente 8 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York. Actualmente cuenta con una capacidad para nada más ni nada menos que 82.566 espectadores.

Este escenario sustituyó al antiguo Giants Stadium, que había sido construido en 1976, edificándose en el espacio que ocupaba el estacionamiento dicho escenario. Es sede de dos equipos de la National Football League: los New York Giants y los New York Jets y operado por la compañía New Meadowlands Stadium Company, LLC. Meadowlands Stadium.

Paralelamente, fue inaugurado oficialmente el día 10 de abril de 2010 con un partido de Lacrosse, el Big City Classic, pero el 7 de mayo tuvo su primer partido de fútbol, que se disputó entre los seleccionados de México y Ecuador con un estadio casi lleno. Se determinó que sea el estadio de la gran final de la actual Copa del Mundo.

Una postal del MetLife Stadium. (Foto: Getty)

Los convocados de Brasil y Marruecos para el Mundial

BRASIL

ARQUEROS: Alisson (Liverpool FC), Weverton (Grêmio FBPA) y Ederson (Fenerbahce SK).

Alisson (Liverpool FC), Weverton (Grêmio FBPA) y Ederson (Fenerbahce SK). DEFENSORES: Marquinhos (Paris Saint-Germain), Danilo Luiz (CR Flamengo), Alex Sandro (CR Flamengo), Roger Ibáñez (Al-Ahli Saudi FC), Gabriel Magalhaes (Arsenal FC), Bremer (Juventus FC), Wesley (AS Roma), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg) y Léo Pereira (CR Flamengo).

Marquinhos (Paris Saint-Germain), Danilo Luiz (CR Flamengo), Alex Sandro (CR Flamengo), Roger Ibáñez (Al-Ahli Saudi FC), Gabriel Magalhaes (Arsenal FC), Bremer (Juventus FC), Wesley (AS Roma), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg) y Léo Pereira (CR Flamengo). VOLANTES: Casemiro (Manchester United), Lucas Paquetá (CR Flamengo), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Fabinho (Al-Ittihad FC) y Danilo Santos (Botafogo FR).

Casemiro (Manchester United), Lucas Paquetá (CR Flamengo), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Fabinho (Al-Ittihad FC) y Danilo Santos (Botafogo FR). DELANTEROS : Neymar Júnior (Santos FC), Vinicius Junior (Real Madrid CF), Raphinha (FC Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal FC), Matheus Cunha (Manchester United), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Rayan (AFC Bournemouth) e Igor Thiago (Brentford FC).

: Neymar Júnior (Santos FC), Vinicius Junior (Real Madrid CF), Raphinha (FC Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal FC), Matheus Cunha (Manchester United), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Rayan (AFC Bournemouth) e Igor Thiago (Brentford FC). DT: Carlo Ancelotti.

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MARRUECOS

ARQUEROS : Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane) y Ajmed Reda Tagnaouti (Raja Casablanca).

: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane) y Ajmed Reda Tagnaouti (Raja Casablanca). DEFENSORES : Achraf Hakimi (PSG), Nayef Aguerd (West Ham), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Redouane Hahlal (Mechelen) y Zakaria El Ouahdi (Genk).

: Achraf Hakimi (PSG), Nayef Aguerd (West Ham), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Redouane Hahlal (Mechelen) y Zakaria El Ouahdi (Genk). VOLANTES: Sofyan Amrabat (Fenerbahce), Ismael Saibari (PSV), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona), Ayyoub Bouaddi (Lille) y Samir El Mourabet (Racing de Estrasburgo).

Sofyan Amrabat (Fenerbahce), Ismael Saibari (PSV), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona), Ayyoub Bouaddi (Lille) y Samir El Mourabet (Racing de Estrasburgo). DELANTEROS : Brahim Díaz (Real Madrid), Chemsdine Talbi (Sunderland), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt) y Yassine Gessime (Racing de Estrasburgo)

: Brahim Díaz (Real Madrid), Chemsdine Talbi (Sunderland), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt) y Yassine Gessime (Racing de Estrasburgo) DT: Mohamed Ouahbi.

El fixture del Mundial 2026