La Cabra de Bolavip sorprendió con su predicción de Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

Tras su éxito con las victorias de México y Estados Unidos, La Cabra de Bolavip proporcionó un nuevo veredicto en la Copa del Mundo.

La Cabra de Bolavip sigue diciendo presente en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Ya pronosticó con éxito las victorias de México y Estados Unidos sobre Sudáfrica y Paraguay respectivamente, pero, lejos de conformarse con dicho éxito, va por más y ahora se pronunció sobre Brasil vs. Marruecos.

En esta oportunidad, La Cabra de Bolavip apareció en escena para despacharse con un contundente y para muchos sorprendente pronóstico del trascendental compromiso correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Es que no se inclinó por un festejo sudamericano, aunque tampoco por una victoria africana.

Por el contrario, La Cabra de Bolavip no dudó y anunció que habrá un empate entre Brasil y Marruecos, por el Grupo C del Mundial 2026. Tomó la determinación de lanzar la comida al suelo, descartando la chance de hacerlo de los recipientes con las banderas de los dos seleccionados implicados en este encuentro.

El pronóstico de La Cabra de Bolavip

A qué hora se juega Brasil vs. Marruecos

Los seleccionados de Brasil y Marruecos se encontrarán frente a frente este sábado 13 de junio, desde las 19:00 horas de la República Argentina, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Qué canal pasa Brasil vs. Marruecos

El partido entre Brasil y Marruecos, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— Disney+ y Telefé.

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Los árbitros de Brasil vs. Marruecos

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Slavko Vincic (Eslovenia) Asistente 1: Tomaz Klancnik (Esloveno)

Tomaz Klancnik (Esloveno) Asistente 2: Andraz Kovacic (Esloveno)

Andraz Kovacic (Esloveno) 4to: Sandro Schaerer (Suiza)

Sandro Schaerer (Suiza) 5to: Stephane De Almeida (Suiza)

Stephane De Almeida (Suiza) VAR: Bastian Dankert (Alemania)

Bastian Dankert (Alemania) AVAR: Willy Delajod (Francia)

Willy Delajod (Francia) SVAR: Ivan Bebek (Croacia)

El fixture del Mundial