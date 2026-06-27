Dónde y en qué estadio se está jugando Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del escenario que alberga el duelo entre europeos y africanos por la tercera jornada de la cita mundialista.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Por la tercera fecha del Grupo L, la Selección de Croacia se enfrenta a la Selección de Ghana en un encuentro crucial que promete grandes emociones y que ya se vive a flor de piel.

El partido se disputa este sábado 27 de junio, donde el combinado balcánico busca hacer pesar su experiencia y jerarquía continental frente a unas siempre veloces y combativas Estrellas Negras, que intentan asegurar puntos vitales para sellar su clasificación en este dramático cierre de la fase de grupos.

¿En qué estadio están jugando Croacia vs. Ghana?

El escenario designado para este atrapante compromiso del Grupo L es el imponente Estadio de Filadelfia (conocido habitualmente fuera de la competencia como Lincoln Financial Field), ubicado en la histórica ciudad de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.

Este majestuoso recinto, famoso por su espectacular diseño sustentable y por ser la casa de los Philadelphia Eagles de la NFL, cuenta con una capacidad para 69.328 espectadores.

El césped de Pensilvania luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo para presenciar esta gran jornada mundialista, consolidándose como una de las sedes con mayor ambiente y pasión en la costa este norteamericana.

Lincoln Financial Field, Filadelfia. (Foto: Getty).

Publicidad

Las tablas del Mundial

El fixture del Mundial