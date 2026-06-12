Dónde y en qué estadio se está jugando Estados Unidos vs Paraguay por el Mundial 2026

El SoFi Stadium de Los Angeles será el estadio que albergará el debut de los estadounidenses y los paraguayos.

Se desarrolla la esperada edición 2026 de la Copa Mundial de la FIFA. Tras el inicio de la competición hace escasas horas, las selecciones buscan acomodarse para superar la fase de grupos y meterse poco a poco en los 16° de final. Estados Unidos, de la mano de Mauricio Pochettino, quiere hacer valer su peso como una de las tres anfitrionas y chocará con el siempre aguerrido Paraguay de Gustavo Alfaro por los puntos iniciales del Grupo D.

En medio de ese panorama, las selecciones del certamen internacional ya empezaron a pensar en este choque decisivo para sus aspiraciones, que se desarrollará este sábado 13 de junio en el imponente SoFi Stadium (denominado oficialmente Estadio de Los Ángeles durante la competencia) de Inglewood, en las afueras de Los Ángeles, en el estado de California.

El estadio, cuya construcción inició en 2016 y fue inaugurado en 2020, será la sede de este cotejo del Mundial, que a su vez engrosa la lista de grandes citas internacionales que se disputaron allí, luego de recibir competencias de la talla del Super Bowl LVI en 2022, la final de la Copa Oro de la Concacaf en 2023 y la reciente Copa América de 2024.

El SoFi Stadium desde adentro (Getty)

El SoFi Stadium tiene una enorme actividad deportiva durante todo el año, ya que es la casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL (fútbol americano). Su capacidad es de unos 70.000 espectadores, adaptada a la perfección para cumplir con los más altos estándares de la Copa del Mundo. Es considerado uno de los estadios más modernos y tecnológicos del planeta, y se destaca por su techo translúcido y su revolucionaria pantalla de video en 360 grados suspendida sobre el campo de juego.

El SoFi Stadium desde afuera (Getty)

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Así las cosas, Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán en el majestuoso estadio californiano este sábado. El partido se disputará a las 22:00 de Argentina y tendrá el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie.

Los convocados de EEUU y Paraguay para el Mundial 2026

ESTADOS UNIDOS

ARQUEROS: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (NYCFC) y Matt Turner (New England Revolution).

Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (NYCFC) y Matt Turner (New England Revolution). DEFENSORES: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach) y Auston Trusty (Celtic).

Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach) y Auston Trusty (Celtic). VOLANTES: Brenden Aaronson (Leeds United), Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Borussia Monchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen) y Tim Weah (Marseille).

Brenden Aaronson (Leeds United), Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Borussia Monchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen) y Tim Weah (Marseille). DELANTEROS: Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Haji Wright (Coventry City) y Alejandro Zendejas (Club America).

Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Haji Wright (Coventry City) y Alejandro Zendejas (Club America). DT: Mauricio Pochettino.

PARAGUAY

ARQUEROS: Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia) y Roberto Jr. Fernández (Cerro Porteño).

Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia) y Roberto Jr. Fernández (Cerro Porteño). DEFENSORES: Juan Cáceres (Dinamo Moscú), José Canale (Lanús), Fabián Balbuena (Gremio), Omar Alderete (Sunderland), Gustavo Gómez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Junior Alonso (Atlético Mineiro) y Gustavo Velázquez (Cerro Porteño).

Juan Cáceres (Dinamo Moscú), José Canale (Lanús), Fabián Balbuena (Gremio), Omar Alderete (Sunderland), Gustavo Gómez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Junior Alonso (Atlético Mineiro) y Gustavo Velázquez (Cerro Porteño). VOLANTES: Braian Ojeda (Real Salt Lake), Damián Bobadilla (San Pablo), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Diego Gómez (Brighton), Miguel Almirón (Atlanta United), Kaku Romero Gamarra (Al Ain), Mauricio Magalhães (Palmeiras) y Matías Galarza (Atlanta United).

Braian Ojeda (Real Salt Lake), Damián Bobadilla (San Pablo), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Diego Gómez (Brighton), Miguel Almirón (Atlanta United), Kaku Romero Gamarra (Al Ain), Mauricio Magalhães (Palmeiras) y Matías Galarza (Atlanta United). DELANTEROS: Ramón Sosa (Palmeiras), Gustavo Caballero (Portsmouth), Gabriel Ávalos (Independiente), Álex Arce (Independiente Rivadavia), Isidro Pitta (Bragantino), Julio Enciso (Ipswich Town) y Antonio Sanabria (Cremonese).

Ramón Sosa (Palmeiras), Gustavo Caballero (Portsmouth), Gabriel Ávalos (Independiente), Álex Arce (Independiente Rivadavia), Isidro Pitta (Bragantino), Julio Enciso (Ipswich Town) y Antonio Sanabria (Cremonese). DT: Gustavo Alfaro.

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El fixture del Mundial 2026