Tras quedar afuera del Mundial con Paraguay, Adam Bareiro dejó un mensaje para Boca: “Lo mejor está por venir”

Adam Bareiro es una de las principales ausencias en la Selección de Paraguay en la ya comenzada Copa del Mundo 2026 y que recién finaliza el 19 de julio. En ese sentido, una lesión le impidió decir presente en la cita máxima, pero no habló durante un mes ya que apeló al silencio mientras se enfocó en su recuperación para intentar ir al Mundial hasta el último instante posible.

Cabe recordar que el atacante sufrió un doble desgarro en el aductor y recto anterior del abdomen izquierdo el pasado 9 de abril, en la derrota de Boca contra Huracán. Según averiguó BOLAVIP, hizo doble turno todos los días durante las últimas semanas en el predio del Xeneize y luego, ya licenciados, viajó a España para tratarse específicamente con un especialista en la materia.

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca Juniors. (Getty Images)

Lo cierto es que este jueves por la tarde el Príncipe rompió el silencio por redes sociales. “Dejé pasar 4 semanas y 5 días para escribir estas palabras“, manifestó Bareiro en primera instancia. “Al principio me pregunté muchas veces: ‘Por qué ahora?’. Pero con el paso de los días entendí que la pregunta correcta era otra ‘Qué puedo hacer ahora para volver mejor?’“, añadió también.

Inmediatamente después, el paraguayo expresó: “Situaciones como esta me hacen valorar aún más a las personas que tengo a mi lado“. No conforme con eso, redobló la apuesta al referirse a su círculo íntimo y soltó: “A mi familia, que nunca me suelta la mano y me da fuerzas cada día, y a todos los profesionales que me acompañan, tanto en el trabajo físico como en lo mental“.

Adam Bareiro, en la Selección de Paraguay. (Getty Images)

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Por otro lado, Adam habló de Boca y sostuvo: “Hoy me siento feliz y agradecido de estar donde estoy, de poder disfrutar lo que hago y de seguir creciendo en cada paso del camino“. Además, el centroatacante del Xeneize agregó: “No pudimos cumplir algunos de los objetivos que nos habíamos propuesto, pero eso no va a definirnos ni hacernos quedar con eso“.

En lo personal, el Zorrito deslizó: “Estoy trabajando, cuidándome y preparándome para volver lo antes posible, de la mejor manera“. Y sobre el elenco guaraní, dijo: “A mis compañeros de la Selección Paraguaya les deseo lo mejor. Como todos los paraguayos, me encantaría estar compartiendo esas canchas con ustedes, pero esta vez me tocará alentar y vibrar desde otro lugar“.

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca Juniors. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Adam cerró su descargo a través de su cuenta personal de Instagram con un claro mensaje hacia los hinchas de Boca, que no atraviesan un buen momento tras la eliminación de la Copa Libertadores en la fase de grupos. “Tengo la convicción de que lo mejor todavía está por venir“, aseguró Bareiro en el posteo que emitió.

Adam Bareiro ya no utiliza cupo de extranjero en Boca

El paraguayo dejará de utilizar un cupo de extranjeros porque le acaban de notificar la obtención de la nacionalidad argentina. Así, con la firma de los papeles por delante, se sumará el 18 de junio a la pretemporada en esta nueva condición.

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Ante este panorama, Boca se encuentra con la posibilidad de reforzarse con un extranjero más en este mercado de pases. Durante el primer semestre, la dirigencia de Riquelme sabía que debía liberar cupos para poder incorporar jugadores nacidos en el exterior.