Dónde y en qué estadio se está jugando Francia vs. Suecia por el Mundial 2026

El recinto con capacidad para más de 82 mil espectadores ya recibió cinco partidos de la fase de grupos y será sede de la gran final de la Copa del Mundo.

Las selecciones de Francia y Suecia se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 desde las 18.00 en hora de Argentina. El encuentro que puede verse por DSports y TyC Sports es dirigido por el neerlandés Danny Makkelie como árbitro principal.

El partido que determinará quién será la sexta selección clasificada a octavos de final se está jugando en el MetLife Stadium de New Jersey, a solo 8 kilómetros de New York, con capacidad para recibir hasta 82.566 espectadores. Como muchos otros terrenos de juego en Estados Unidos, cuenta con césped artificial.

Vista aérea del MetLife Stadium.

Este escenario sustituyó al antiguo Giants Stadium, que había sido construido en 1976, edificándose en el espacio que ocupaba el estacionamiento del mismo. Es sede de dos equipos de la NFL: los New York Giants y los New York Jets y operado por la compañía New Meadowlands Stadium Company, LLC. Meadowlands Stadium.

Fue inaugurado oficialmente el día 10 de abril de 2010 con un partido de Lacrosse, el Big City Classic, pero el 7 de mayo tuvo su primer partido de fútbol, que se disputó entre los seleccionados de México y Ecuador, con un estadio casi lleno. Se determinó que sea el recinto que reciba la gran final de la actual Copa del Mundo.

Todos los partidos del Mundial asignados al MetLife Stadium

Un total de ocho partidos del Mundial fueron asignados para disputarse en el MetLife Stadium de New Jersey, de los cuales ya se han completado cinco.

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Brasil 1-1 Marruecos / 13 de junio

Francia 3-1 Senegal / 16 de junio

Noruega 3-2 Senegal / 22 de junio

Ecuador 2-1 Alemania / 25 de junio

Panamá 0-2 Inglaterra / 27 de junio

Francia vs. Suecia (16avos de final) / 30 de junio

Un partido de octavos de final (Brasil vs. ganador de Noruega vs. Costa de Marfil) / 5 de julio

Gran Final / 19 de julio

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