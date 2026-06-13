Dónde y en qué estadio se está jugando Haití vs. Escocia por el Mundial 2026

El Gillette Stadium de la ciudad de Boston es el escenario designado para el partido por la primera fecha del Grupo C.

Sigue rodando la pelota bajo la órbita de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, este sábado 13 de junio, desde las 22 horas de la República Argentina, Haití y Escocia se encuentran frente a frente con el objetivo en común de dar un primer paso positivo en el certamen.

En medio de ese panorama, centroamericanos y escoceses ven acción con el Gillette Stadium de la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Se trata de un escenario multiuso situado en Foxborough, Massachusetts. El mismo cuenta actualmente con una capacidad para 68.756 espectadores y fue construido a un costado y en sustitución del viejo Foxboro Stadium, que fue demolido tras la inauguración del nuevo estadio en 2002.

El Gillette Stadium de Boston es la sede de los equipos New England Patriots de la NFL y New England Revolution de la MLS. No es un detalle menor que, al momento de su construcción, este recinto tuvo un costo de 325 millones de dólares, mientras que el arquitecto John Bolles fue quien estuvo a cargo de su diseño.

Entre los torneos más importantes que albergó antes del Mundial 2026, el Gillette Stadium tuvo acción de las ediciones 2003, 2005, 2007, 2009 y 2015 de la Copa de Oro de la Concacaf; la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2003 y la Copa América Centenario de 2016, con participaciones de los seleccionados de Brasil y Argentina, entre otros.

El Gillette Stadium de Boston. (Foto: Getty)

Los convocados de Haití y Escocia para el Mundial

HAITÍ

ARQUEROS : Johnny Placide (Bastia), Alezandre Pierre (Sochaux) y Josué Duverger (Cosmos Koblenz).

: Johnny Placide (Bastia), Alezandre Pierre (Sochaux) y Josué Duverger (Cosmos Koblenz). DEFENSORES : Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy-Lorraine), Jean-Kévin Duverne (Genk), Ricardo Adé (Liga de Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano) y Keeto Thermoncy (Young Boys).

: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy-Lorraine), Jean-Kévin Duverne (Genk), Ricardo Adé (Liga de Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano) y Keeto Thermoncy (Young Boys). VOLANTES : Leverton Pierre (Vizela), Carls-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jaques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC) y Dominique Simon (FC Tatran Presov).

: Leverton Pierre (Vizela), Carls-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jaques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC) y Dominique Simon (FC Tatran Presov). DELANTEROS : Louicius Don Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela) y Lenny Joseph (Ferencváros).

: Louicius Don Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela) y Lenny Joseph (Ferencváros). DT: Sébastien Migné

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ESCOCIA

ARQUEROS : Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest) y Liam Kelly (Rangers).

: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest) y Liam Kelly (Rangers). DEFENSORES : Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dominic Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers) y Kieran Tierney (Celtic).

: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dominic Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers) y Kieran Tierney (Celtic). VOLANTES : Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City) y Scott McTominay (Napoli).

: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City) y Scott McTominay (Napoli). DELANTEROS: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Birmingham City), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts) y Ross Stewart (Southampton).

Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Birmingham City), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts) y Ross Stewart (Southampton). DT: Steve Clark.

El fixture del Mundial 2026