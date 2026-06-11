¿Dónde queda Haití, país que juega en el Grupo C del Mundial 2026?

Todos los detalles sobre la nación caribeña que será rival de Brasil, Marruecos y Escocia en la presente Copa del Mundo.

La Selección de Haití se clasificó por segunda vez a una Copa del Mundo, después de lo que fue su, hasta ahora, única participación, en Alemania 1974. En aquel entonces, el combinado caribeño cosechó tres derrotas en tres partidos, con solamente 2 goles a favor y nada más ni nada menos que 14 anotaciones en contra.

Metiéndose en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, Haití hizo historia, generando una enorme alegría en su pueblo. Dentro de su plantel tiene jugadores que pueden ilusionar, como Wilson Isidor (Sunderland), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Ricardo Adé (Liga de Quito) y Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor Kulübü).

¿Dónde queda Haití?

Haití es un país de América Central ubicado en La Española, una isla situada en el mar Caribe. Paralelamente, es uno de los trece Estados que forman la América Insular, Antillas o islas del mar Caribe. Limita al norte con el océano Atlántico, al este con República Dominicana, al sur con el Mar Caribe y al oeste con el Paso de los Vientos, que lo separa de Cuba.

Haití cuenta con una superficie de 27.755 km², siendo el tercer país más extenso de las Antillas —por detrás de Cuba y Reública Dominicana—. Su territorio fuera de La Española comprende las islas de la Gonâve, Tortuga, Vaches, el archipiélago de las islas Cayemites, así como también otros islotes de sus aguas territoriales. La inhabitada isla de Navaza es reclamada por Haití ante la administración de los Estados Unidos.

Haití enfrentará a Brasil, Marruecos y Escocia. (Foto: Getty)

Datos clave de Haití

Capital: Puerto Príncipe.

Idiomas: francés y criollo haitiano.

Gentilicio: haitiano.

Presidente: Alix Didier Fils-Aimé.

Superficie: 27.755 km².

Población: 11.470.261 habitantes.

Moneda: gourde haitiano.

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Los partidos de Haití en el Mundial

13/6 (22:00) – Haití vs. Escocia

19/6 (21:30) – Haití vs. Brasil

24/6 (19:00) – Haití vs. Marruecos

El fixture del Mundial 2026