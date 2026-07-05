Dónde y en qué estadio se está jugando México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

La Tri y los europeos se miden por los octavos de final, en busca de un lugar entre los 8 mejores del planeta.

Este domingo, la Selección de México se enfrenta a Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo crucial para conocer al clasificado entre los 8 mejores y al eliminado. Como a lo largo de todo el Mundial, la Tri juega de local y busca hacer sentir la presión del público en los futbolistas rivales, como en los partidos anteriores.

Oficialmente llamado Estadio Ciudad de México, inaugurado en mayo de 1966, el mítico Azteca cumplió 60 años hace apenas unas semanas, y terminó su octava remodelación para esta Copa del Mundo, donde tiene lugar para 83,264 espectadores.

Estadio Azteca, sede de la Copa del Mundo 2026. (Getty Images)

El Estadio Azteca está recibiendo su tercer Mundial, tras ser la sede principal en las ediciones de 1970 y 1986, donde vio a Pelé y Maradona levantar la Copa del Mundo.

En esta edición, albergó cinco partidos en total: tres por la fase de grupos, un encuentro de 16avos de final y en esta oportunidad el último de ellos por los octavos de final. De hecho, tres los jugó México, este por quedar como líder del Grupo A.

Estadio Azteca, sede de la Copa del Mundo 2026. (Getty Images)

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El cuadro final del Mundial 2026