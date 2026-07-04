Dónde y en qué estadio se está jugando Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026

El Lincoln Financial Field de la ciudad de Filadelfia es el escenario designado para el partido por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Este sábado por la tarde, la Selección de Paraguay se enfrenta a Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo determinan que define a un clasificado a la próxima ronda y el otro equipo queda eliminado. En ese sentido, se miden entre sí para sacar boleto a los cuartos de final y empezar la recta final rumbo al título más pretendido de todo el planeta.

En el compromiso que choca al combinado guaraní contra el seleccionado galo, tiene como escenario al Lincoln Financial Field. Este estadio espectacular que fue utilizado en múltiples ocasiones a lo largo del Mundial, está ubicado en la reconocida ciudad de Filadelfia, geográficamente dentro del estado de Pensilvania, uno de los más relevantes de Estados Unidos.

Lincoln Financial Field, estadio de la Copa del Mundo 2026. (Getty Images)

Con capacidad para albergar hasta 69.000 espectadores, el mencionado estadio de Filadelfia es uno de los más grandes que tiene esta Copa del Mundo. Dentro de su estructura se destaca su diseño abierto y también su imponente arquitectura ecológica, siendo icónico en la NFL, casa de los Philadelphia Eagles.

A lo largo de todo el desarrollo del Mundial, no solo albergó este partido, sino que también contó con otros tantos correspondientes a la fase de grupos. Eso sí, hay que destacar que este es el último del certamen, por lo que no volverá a ser el escenario de otros compromisos de la cita máxima.

Lincoln Financial Field, estadio de la Copa del Mundo 2026. (Getty Images)

Publicidad

El cuadro final del Mundial 2026