Quién es la árbitra de Túnez vs. Países Bajos por el Mundial 2026

Túnez y Países Bajos se ven las caras en la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán un resultado clave para sus aspiraciones en el torneo, y la encargada de llevar las riendas de las acciones en el campo de juego será la colegiada Katia García.

La internacional mexicana fue designada por la FIFA para impartir justicia en este electrizante duelo intercontinental. Con esta designación, la oriunda de la Ciudad de México llega con el objetivo de firmar una sólida actuación que le permita seguir ganando protagonismo y sumar más apariciones en las instancias decisivas de la competición.

El cuerpo arbitral en el terreno de juego lo completarán su compatriota Sandra Ramírez y el español Jose Enrique Naranjo, quienes oficiarán como jueces de línea, mientras que los paraguayos Juan Gabriel Benítez y Milciades Saldívar serán el cuarto y quinto árbitro, respectivamente. Por su parte, la cabina de tecnología estará comandada por el también mexicano Erick Miranda en el VAR, acompañado por el emiratí Mohammed Obaid Khadim en el AVAR y el argentino Hernán Mastrángelo como SVAR.

El equipo arbitral de Túnez vs. Países Bajos

Árbitra: Katia García (México)

Katia García (México) Asistente 1: Sandra Ramírez (México)

Sandra Ramírez (México) Asistente 2: Jose Enrique Naranjo (España)

Jose Enrique Naranjo (España) 4to árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Juan Gabriel Benítez (Paraguay) 5to árbitro: Milciades Saldívar (Paraguay)

Milciades Saldívar (Paraguay) VAR: Erick Miranda (México)

Erick Miranda (México) AVAR: Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes)

Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes) SVAR: Hernán Mastrángelo (Argentina)

Así están los grupos del Mundial 2026