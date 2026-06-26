Dónde y en qué estadio se está jugando Uruguay vs. España por el Mundial 2026

El Estadio Guadalajara de la ciudad de Zapopan es el escenario designado para el partido por la tercera fecha del Grupo H de la Copa del Mundo.

La última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 tiene al Uruguay vs. España como plato fuerte. Este viernes 26 de junio, ambos estarán frente a frente en medio de un duelo de realidades diferentes, con un elenco europeo que quiere clasificar como líder de grupo y una Celeste que necesita ganar para asegurar su boleto a la próxima fase.

Bajo esa órbita, el Estadio Guadalajara (conocido popularmente como Estadio Akron) de la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco, México, es el escenario designado para el partido correspondiente al Grupo H de la Copa del Mundo. Se trata de un duelo clave que tendrá su puntapié inicial a las 21:00 horas de la República Argentina, en medio de una zona de pura paridad que también integran Cabo Verde y Arabia Saudita.

Con capacidad para albergar hasta 48.000 espectadores, el mencionado recinto mexicano es uno de los estadios estéticamente más llamativos y modernos de la Copa del Mundo. Dentro de su estructura se destaca su particular diseño exterior que simula la forma de un volcán coronado por una gran nube colgante, siendo la casa habitual del popular club Chivas de Guadalajara de la Liga MX.

A lo largo del Mundial, no solo albergará este electrizante cruce para definir las posiciones finales de la zona, sino que ya fue el escenario de otros partidos de la fase de grupos y se alista para recibir un duelo correspondiente a los 16avos de final del torneo.

Fixture y resultados del Mundial 2026