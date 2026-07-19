La Albiceleste se medirá ante la Roja este domingo a partir de las 16 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Este domingo, a partir de las 16 horas, la Selección Argentina se mide ante España por la final del Mundial 2026. Dicho encuentro será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Las primeras dos selecciones del ranking FIFA definirán quién será el próximo campeón del mundo. Los de Scaloni van por la cuarta estrella, mientras que los de De la fuente van por la segunda.

Tanto Argentina como España son dos de las más prestigiosas del mundo y cuentan con planteles de gran jerarquía tanto a nivel futbolístico como en lo que respecta a su cotización. El combinado español tiene una cotización total de 1220 millones de euros, mientras que el argentino de 807,5 millones de euros.

La cotización de los jugadores de la Selección Argentina | 807,5 millones de euros

Julián Alvarez (100)

Enzo Fernández (90)

Lautaro Martínez (85)

Nico Paz (80)

Alexis Mac Allister (70)

Cristian Romero (45)

Valentín Barco (40)

Giuliano Simeone (40)

Lisandro Martínez (40)

Exequiel Palacios (25)

Marco Senesi (25)

José Manuel López (25)

Nico González (22)

Facundo Medina (18)

Nahuel Molina (15)

Thiago Almada (15)

Lionel Messi (15)

Rodrigo de Paul (14)

Emiliano Martínez (12)

Giovanni Lo Celso (8)

Gerónimo Rulli (6)

Leandro Paredes (5)

Gonzalo Montiel (4,5)

Nicolás Tagliafico (4)

Juan Musso (3)

Nicolás Otamendi (1)

Enzo Fernández, uno de los jugadores más valiosos de Argentina. (Foto: Getty).

La cotización de la Selección de España | 1.220 millones de euros

Lamine Yamal (200)

Pedri (150)

Pau Cubarsí (80)

Martín Zubimendi (75)

Dani Olmo (60)

Marc Cucurella (50)

Rodri (50)

Ferran Torres (50)

Joan García (45)

Álex Baena (40)

Nico Williams (40)

Eric García (40)

Marc Pubill (35)

Pedro Porro (35)

David Raya (30)

Yéremy Pino (30)

Fabián Ruiz (30)

Gavi (30)

Víctor Muñoz (30)

Mikel Merino (25)

Mikel Oyarzabal (25)

Unai Simón (22)

Marcos Llorente (20)

Alejandro Grimaldo (20)

Aymeric Laporte (8)

Borja Iglesias (2,80)

Pedri y Ferrán Torres. (Foto: Getty).

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El cuadro del Mundial 2026

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