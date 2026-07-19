A horas del partido en Nueva York, Borja Iglesias criticó los valores para acceder al MetLife Stadium.

Las horas previas a la final del Mundial 2026 encuentran a miles de hinchas de Argentina y España intentando conseguir entrada. Con todos los boletos agotados, la única forma de acceder al Estadio Nueva York Nueva Jersey es a través de la reventa, con unos precios tan elevados que hicieron enojar a uno de los protagonistas.

Borja Iglesias, uno de los futbolistas que formará parte del banco de suplentes de Luis De La Fuente, se pronunció en sus redes sociales tras conocer los valores que se manejan para poder ingresar al recinto, citando un posteo donde marcaba el precio para cada sector.

“Una vergüenza“, publicó el acatance europeo. Una manifestación atípica, teniendo en cuenta la importancia del partido que tanto él como sus compañeros afrontarán pocas horas después.

El camino de España a la final del Mundial 2026

España 0 – 0 Cabo Verde | Fase de grupos

España 4 – 0 Arabia Saudita | Fase de grupos

España 1 – 0 Uruguay | Fase de grupos

España 3 – 0 Austria | 16avos de final

España 1 – 0 Portugal | Octavos de final

España 2 – 1 Bélgica | Cuartos de final

España 2 – 0 Francia | Semifinal

La posible alineación de España ante Argentina

A falta de horas para el pitazo inicial, De La Fuente apostaría por una formación con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena.