Quién es Mikel Oyarzabal, el goleador de la Selección de España en el Mundial 2026

El delantero español marcó cinco tantos en la Copa del Mundo y cuenta con la particularidad de que metió goles en todas las finales que jugó.

En el MetLife Stadium de New Jersey, por la final del Mundial 2026, la Selección de España se enfrenta a la Selección Argentina en búsqueda de ganar su segunda estrella de la historia tras 16 años sin conseguirlo, desde la histórica victoria en Sudáfrica 2010.

Dentro del plantel del elenco comandado por Luis de la Fuente, uno de las principales figuras es Mikel Oyzarbal, el delantero que ya marcó 5 tantos en lo que va del certamen y que cuenta con la particularidad de que metió goles en todas las finales que jugó.

De las medallas en natación a leyenda de la Real Sociedad

Nacido el 21 de abril de 1997 en Éibar y criado en el seno de una familia tradicional vasca, el destino inicial de Mikel no parecía estar atado exclusivamente al fútbol. Durante su infancia, fue un atleta multifacético: ganó medallas en natación (disciplina en la que destacaba notablemente) y practicó judo, siguiendo los pasos de su padre. Pero el césped terminó tirando más fuerte.

Comenzó su formación en la cantera del Éibar, el club de su ciudad, hasta que a los 14 años dio el salto a las divisiones inferiores de la Real Sociedad. Fue allí donde comenzó a forjar una carrera como profesional.

Oyarzabal, además cuenta con la particularidad de que es un “One Club Man” (hombre de un solo club). Desde su debut a los 18 años en la temporada 2015-16, nunca se puso otra camiseta a nivel de clubes. Hoy, como capitán y máximo referente, sus números en la institución txuri-urdin son espectaculares:

Partidos jugados: 437

437 Goles anotados: 133

133 Asistencias: 65

65 Títulos: 2 Copas del Rey (2020 y 2026)

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Un “bicho raro” en el fútbol: el goleador universitario

Si hay algo que distingue a Oyarzabal del resto de sus colegas de élite, es su preparación fuera del campo. Mientras la mayoría de los jóvenes talentos abandonan los estudios ante la llegada de los grandes contratos y las exigencias del profesionalismo, Mikel decidió ir a contramano.

El delantero español es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, carrera que completó en la Universidad de Deusto. Un hito prácticamente único que demuestra su disciplina y visión de futuro más allá del deporte.

Mikel Oyarzabal, delantero español. (Getty).

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El hombre de las finales y su revancha mundialista

A sus 29 años, Mikel Oyarzabal está disputando su primer Mundial. Y es que el fútbol le debía una revancha: en 2022, una dura rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda lo dejó 10 meses fuera de las canchas, arrebatándole el sueño de jugar en Qatar.

No obstante, regresó en su mejor versión. Se convirtió en el héroe nacional al marcar el agónico 2-1 definitivo contra Inglaterra que le dio a España la Eurocopa 2024. De hecho, si hay un partido donde Mikel no falla, es en las definiciones por un título. Ha marcado en las 6 finales que disputó en su carrera:

Copa del Rey 2020 (Real Sociedad) Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Selección de España – Medalla de Plata) UEFA Nations League 2021 (Selección de España) Eurocopa 2024 (Selección de España) UEFA Nations League 2025 (Selección de España) Copa del Rey 2026 (Real Sociedad)

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Desde su debut oficial en la Selección Mayor en julio de 2021, los registros de Oyarzabal con la Roja hablan por sí solos: acumula 52 partidos internacionales y 24 goles. Ahora, con el título universitario bajo el brazo, el brazalete de su club de toda la vida y el instinto asesino en las finales, el vasco busca hacer historia grande en la Copa del Mundo 2026.