Roberto Ayala destacó la principal virtud que nota de Lionel Messi en el Mundial 2026

El ayudante de Lionel Scaloni destacó el rol de Leo en la Selección Argentina tanto dentro como fuera de la cancha.

No hay dudas en que Lionel Messi viene siendo el mejor jugador de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Se ve a simple vista porque marcó los tres goles del triunfo 3 a 0 sobre Argelia, convirtió los dos goles de la victoria 2 a 0 ante Austria y selló el 3 a 1 con un tiro libre vs. Jordania.

De esta forma, Leo se encuentra en la cima de la tabla de goleadores del campeonato mundial con 6 gritos, dos más que sus principales perseguidores: Kylian Mbappé y Vinícius Junior. Y además, como si fuera poco, consiguió subirse a lo más alto de la clasificación histórica de los máximos artilleros de la competencia.

Al respecto de estos números, el que se refirió fue Roberto Fabián Ayala, que supo ser compañero de Lionel Messi en la Selección Argentina, y que hoy cumple el rol de colaborador en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni: ”Leo no deja de sorprendernos. Ya en aquel entonces, cuando él empezaba su carrera, fue rompiendo récords, fue mejorándose y, bueno, encontrarlo hoy desde otro lugar es un placer, un privilegio tenerlo y disfrutarlo. Sigue vigente”.

No obstante, el Ratón no solo se queda con lo que la Pulga puede dar dentro del campo de juego, sino con lo que genera en el resto del plantel: ”Es increíble lo que transmite. Yo lo que más rescato de Leo es lo que ha crecido como capitán. En ese sentido, la trascendencia que tiene en sus compañeros, en los mensajes que da para los que vienen… Es muy bueno, es un ejemplo”.

Lionel Messi, máximo goleador del Mundial 2026, de momento, con 6 goles. Getty Images.

Argentina se enfrentará a Cabo Verde este viernes 3 de julio

La Selección Argentina tras ganar su grupo con puntaje ideal, chocará este viernes 3 de julio ante Cabo Verde en uno de los partidos correspondientes a los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. De momento, la única duda de Lionel Scaloni es Cristian Romero, que debió ser reemplazado vs. Austria por sentir una molestia en la rodilla que tuvo un esguince en abril. Por esta razón no dijo presente contra Jordania.

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El resto, dicho por el propio Lionel Scaloni en conferencia de prensa, estará a disposición para afrontar el compromiso ante el combinado africano. Vale mencionar que aquel que gane se enfrentará a Australia o Egipto por los Octavos de Final en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta el martes 7 de julio.