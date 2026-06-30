Países Bajos, aunque fue eliminado por Marruecos, llegó al récord de 16 partidos consecutivos sin perder en el Mundial.

Este 29 de junio dos de las selecciones más fuertes del planeta debieron abandonar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en los 16vos de final. Una fue Alemania que cayó por penales con Paraguay y la otra Países Bajos que, por la misma vía, fue desplazada por Marruecos.

No obstante, los neerlandeses, en el duelo que protagonizaron en Monterrey, registraron un nuevo récord en la competencia, el cual no hace más que suscribir la teoría de aquellos que consideran que el fútbol les debe una consagración en la competencia ecuménica. Se trata de la seguidilla de partidos sin caer en los 90 minutos o en los 30 del alargue.

En total ya son 16, la máxima cantidad sin sufrir derrotas en el tiempo regular en la historia de la Copa del Mundo. Este hilo va desde la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014 hasta el mencionado choque con Marruecos por los 16vos de final de Estados Unidos, México y Canadá 2026. De igual modo, vale aclarar que Países Bajos no clasificó a la edición de Rusia 2018.

La seguidilla de partidos sin derrotas de Países Bajos en la Copa Mundial

Brasil 2014: 5 a 1 vs. España, 3 a 2 vs. Australia, 2 a 0 vs. Chile, 2 a 1 vs. México, 0 a 0 vs. Costa Rica y 0 a 0 vs. Argentina (con quien perdió por penales).

Qatar 2022: 2 a 0 vs. Senegal, 1 a 1 vs. Ecuador, 2 a 0 vs. Qatar, 3 a 1 vs. Estados Unidos y 2 a 2 vs. Argentina (con el que también cayó mediante lanzamientos desde el punto del penal).

Estados Unidos, México y Canadá 2026: 2 a 2 vs. Japón, 5 a 1 vs. Suecia, 3 a 1 vs. Túnez y 1 a 1 vs. Marruecos (eliminado por penales).

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La última derrota de Países Bajos en tiempo regular de un partido de la Copa del Mundo

La última derrota de Países Bajos en el tiempo regular de un partido de un Mundial fue en la final de la Sudáfrica 2010 frente a España. Luego de empatar 0 a 0 en los 90, Andrés Iniesta puso a la Roja en ventaja faltando cuatro minutos para culminar el segundo tiempo del alargue.

De esa forma, el combinado español logró su primer (y por lo menos hasta entonces único) título en la Copa del Mundo, mientras que los neerlandeses, que llegaron a tres finales, siguen esperando por alzar el trofeo.

En síntesis

Marruecos eliminó a Países Bajos mediante penales el 29 de junio en Monterrey.

mediante penales el 29 de junio en Monterrey. 16 partidos consecutivos sin derrotas es el récord que alcanzó Países Bajos en mundiales.

es el récord que alcanzó Países Bajos en mundiales. España fue el último país en vencer a los neerlandeses en Sudáfrica 2010.