¿Lionel Messi va a jugar contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026?

Todos los detalles relacionados con la presencia del inagotable astro argentino en el duelo de este miércoles en Atlanta, Estados Unidos.

Este miércoles, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, Argentina se enfrentará a Inglaterra bajo la órbita de las semifinales del Mundial 2026. Sin ningún tipo de dudas, un partido que acaparará la atención de propios y extraños a lo largo y a lo ancho del planeta.

Así las cosas, muchos comenzaron a preguntarse por la presencia de Lionel Messi en este cotejo. Y lo cierto es que, más allá del desgaste propio por la cantidad de partidos disputados en esta Copa del Mundo, el fenómeno de 39 años de edad será de la partida.

De no mediar imprevistos y de no visualizar ninguna mala noticia de último momento, el jugador de Inter Miami y con pasado en Barcelona y Paris Saint-Germain formará parte de la alineación titular de la Selección Argentina contra el combinado de Inglaterra.

A pesar de haber terminado el triunfo contra Suiza por 3-1 con un golpe en el ojo, el crack surgido de las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario no presenta ningún impedimento para estar en la cancha desde el pitazo inicial frente a los británicos.

Lionel Messi, de 39 años de edad. (Foto: Getty)

La probable formación de Argentina ante Inglaterra

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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El cuadro del Mundial 2026