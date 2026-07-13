Andrés D´Alessandro: “Me indigna que digan que Argentina roba”

El Cabezón tuvo un cruce con Felipe Melo, que aseguró que la Albiceleste es favorecida por la FIFA en el Mundial.

Desde el comienzo del Mundial 2026 se intenta instalar que la FIFA favorece a la Selección Argentina. Los argumentos son de los más variados y las teorías conspirativas están a la orden del día. Es habitual que el vigente campeón mundial -sea quien sea- genere incomodidad, pero resulta absurdo quitarle mérito al combinado de Scaloni, que hasta el momento ganó todos sus partidos en esta Copa del Mundo siendo superiores a sus rivales.

Es cierto que Argentina no brilla, que no tuvo un partido descollante, pero se mostró regular, sus individualidades aparecieron y no hay duda que mereció llegar a la semifinal. Desde España, Francia, Brasil, México, Uruguay y países que ni siquiera clasificaron al Mundial 2026 como es el caso de Chile hay una campaña anti Argentina bastante marcada.

En esta oportunidad quien afirmó que la FIFA ayudó a Argentina en este Mundial fue Felipe Melo, el siempre polémico ex futbolista brasileño. En Ge Globo afirmó: “Para mí ayudaron a Argentina, muchísimo. Y te diré por qué, mi argumento: al no expulsar a Messi por esa falta, simplemente al no expulsarlo, ya son demasiado favoritos“. Melo se refiere a la falta de Messi ante Argelia en el primer encuentro de la Copa del Mundo.

Por otro lado, se quejó porque el VAR anuló el segundo gol de Egipto: “En mi opinión, el gol no debería haber sido anulado. No le quito mérito a Argentina, que obviamente es mérito suyo por llegar a semifinales, pero lo fue. Si un jugador brasileño hubiera hecho eso, habría sido expulsado, o cualquier otro jugador…”.

Además, agregó: ” hubo otro jugador que fue expulsado, incluyendo al de Estados Unidos, que también fue favorecido. Y que después fue gracias a Dios que perdieron el partido, gracias a Bélgica por este momento de eliminar a Estados Unidos. Claro, si no expulsas al mejor jugador del equipo, que ni siquiera es de este planeta…”.

D´Alessandro le paró el carro

El Cabezón le respondió a Felipe Melo: “Mirá, no creo que hayan ayudado a Argentina, pero sí… Hay tanta discusión sobre este tema que hoy la tendencia es que Argentina está siendo beneficiado y llegará a la final, será campeona por la FIFA. Pero estoy de acuerdo, y ya lo dije aquí, la primera jugada de Messi merecía una revisión. El resto ocurrió en dos jugadas. Eso no se ve, no es común en el fútbol”.

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Andrés D´Alessandro en 2010. (Foto: Getty).

“En España fueron los primeros que reclamaron que Argentina estaba siendo beneficiada por los arbitrajes. Me indigna que hablen de ‘robar’. Argentina no está haciendo la mejor Copa del Mundo en términos de superioridad ante los adversarios, pero también mereció pasar por la garra que mostró“, completó Andrés D´Alessandro.

DATOS CLAVE

Felipe Melo afirmó que la FIFA ayudó a Argentina en el Mundial 2026 .

afirmó que la ayudó a en el . El exfutbolista brasileño cuestionó que no expulsaran a Lionel Messi ante Argelia .

ante . Andrés D’Alessandro defendió la clasificación de Argentina a las semifinales del torneo.