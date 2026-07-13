Víctor Hugo Morales, ácido contra Inglaterra: “Ganaron un Mundial con un gol de una pelota que picó afuera”

Se aproxima el trascendental partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y el mundo entero se encuentra expectante por lo que puede pasar en el verde césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Lógicamente, también contemplando todos y cada uno de los antecedentes entre estos combinados.

Naturalmente, los recuerdos más contundentes tienen que ver con aquella Copa del Mundo de México 1986, cuando Argentina se impuso 2-1 con un doblete de Diego Armando Maradona: primero con La Mano de Dios y posteriormente con la anotación más hermosa de toda la historia de este certamen. Pero no es el único episodio clave.

Quien lo sabe muy bien es Víctor Hugo Morales, histórico relator que pasó a la inmortalidad con aquella narración memorable. De hecho, en declaraciones brindadas a BOLAVIP, el uruguayo con gran parte del corazón en Argentina también se posicionó sobre lo acontecido en el Mundial de Inglaterra, allá por 1966. Sí, ese que no se caracterizó por la pulcritud.

Víctor Hugo Morales, una leyenda del relato. (Foto: Archivo)

“La trampa es parte del juego. Terminemos con la queja inglesa, que ganaron un campeonato del mundo con un gol de una pelota que picó afuera; ellos salieron gritando gol, se los dieron y terminaron ganándole la final del 66 a Alemania”, recordó Víctor Hugo sobre aquel Mundial en el cual, previamente, Inglaterra también se vio beneficiada contra Argentina, por la injusta expulsión de Antonio Rattín.

“Basta de mencionar la trampa. La trampa tiene que ser corregida por el árbitro, ahora también por el VAR dentro de lo posible, pero la trampa es parte del juego. Maradona fue víctima miles de veces de la trampa del foul”, profundizó uno de los relatores más importantes de todos los tiempos, en el plano sudamericano y mundial también.

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“En ese partido del 86, Fenwick, el que lo marcó primero, cuando Diego se iba camino al arco pensando ya en la jugada del gol y lo derriba violentamente y se gana la tarjeta amarilla, por la cual en el segundo gol tiene que frenar un poco el impulso natural de detenerlo como fuese, porque tenía tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla que se inventó a raíz del inconveniente de Rattín en el partido del 66. Hasta ese momento no existía”, completó al respecto.