Lamine Yamal le abrió las puertas de Barcelona a Julián Álvarez y advirtió a Lionel Messi pensando en la final del Mundial

La joya de España sueña con una final ante Argentina y no esquivó preguntas sobre el mercado de pases de Barcelona.

Solo quedan 8 equipos en el Mundial 2026 y Lamine Yamal con España son uno de los sobrevivientes. La joya de Barcelona sueña con conquistar el trofeo más anhelado del planeta con solo 19 años, que los cumplirá en competencia si es que supera los cuartos de final ante Bélgica.

Por ir en llaves opuestas, España y Argentina podrían cruzarse en una hipotética final del Mundial y los futboleros sueñan con un cruce entre la leyenda absoluta de este deporte y la nueva estrella de Barcelona. Por eso, Yamal lanzó elogios para Lionel Messi.

“Increíble. Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él”, comentó el español sobre el presente del argentino a los 39 años.

Luego, se extendió con otras figuras y lanzó una advertencia que incluyó a Messi: “Me alegro por Neymar y por Cristiano. Han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora. Todo lo bueno que les pase será bueno para mí. Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar”.

Messi lleva 8 goles en el Mundial 2026. (Foto: Getty)

Lamine Yamal le abrió las puertas de Barcelona a Julián Álvarez

Aunque está enfocado en el Mundial, Yamal no evitó referirse al mercado de pases de Barcelona y a la novela de este período: Julián Álvarez. Al respecto, el extremo metió presión para poder jugar al lado del argentino.

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“Todo el mundo sabe que es un jugador top, de los que todo el mundo quiere jugar. Ya lo dije: tenemos los brazos abiertos y, si viene, seremos todos muy felices. Creo que es un jugador que pega mucho con el estilo del Barça. No tengo ni idea de cómo está la situación, pero ojalá que sí”, lanzó Lamine.

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