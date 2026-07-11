El gol de Alexis Mac Allister para el 1-0 de Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

El mediocampista anticipó y marcó de cabeza en un tiro de esquina sobre el comienzo del partido por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Este sábado por la noche, la Selección Argentina enfrentó a Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. En el arranque del encuentro, Alexis Mac Allister convirtió el 1-0 a través de una jugada a balón detenido, para poner en ventaja a la Albiceleste en el marcador y empezar el partido con el pie derecho pensando en las semifinales.

En el inicio de este compromiso estelar, el mediocampista que se desempeña en Liverpool ya había avisado en la jugada anterior, donde desvió la pelota tras el envío aéreo. Sin embargo, apenas unos segundos más tarde, marcó el gol que puso arriba en el resultado a los vigentes campeones, que buscan defender la corona ya conquistada en Qatar 2022.

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Centro de Leo y Mac Allister de cabeza abre el marcador



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Lo cierto es que, apenas pasados los 9 minutos del primer tiempo, Mac Allister convirtió el 1-0 de Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. De esta manera y a pesar de lo que indicaría el manual, anotó de cabeza con un magnífico remate que ingresó al arco sobre el segundo palo, al anticipar y peinar la pelota que tuvo destino de red y desató un delirio.

Un dato importante a tener en cuenta es que Lionel Messi se convirtió en el máximo asistidor de la historia de los Mundiales. Luego de ejecutar el tiro de esquina desde el costado izquierdo y que Alexis marque el tanto en el arranque del partido, el astro rosarino llegó a las 10 asistencias en partidos de la cita máxima, logrando un nuevo récord individual.

¡MESSI Y UN NUEVO RÉCORD! Enorme centro para el cabezazo de Alexis Mac Allister, para el 1-0 de Argentina y alcanzar así las 10 asistencias en Mundiales.



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El festejo de Lionel Scaloni en el 1-0 de Argentina a Suiza

Ni bien Mac Allister marcó el 1-0 de cabeza, Lionel Scaloni se quedó en cuclillas como habitualmente hace. Después de unos pocos segundos, se acercó y felicitó a Walter Samuel, integrante del cuerpo técnico que se encarga de las jugadas a balón detenido por el resultado positivo de su labor. Allí, protagonizó momentos de risa con sus compañeros de equipo.