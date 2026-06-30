Lamine Yamal le tiene fe a España: “Pienso que voy a ganar el Mundial”

El extremo de la Roja dio su pronóstico para esta Copa del Mundo y auguró un buen camino para su seleccionado.

La Selección de España logró clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026 como líder de su grupo, superando a Arabia Saudita y Uruguay, pero empatando con Cabo Verde en su debut. Luego del pase de ronda, el primer rival en el mata-mata para la Furia Roja será Austria, que viene de clasificar como segunda en el grupo de Argentina.

En la previa del compromiso de 16avos de final, la indiscutible figura española tomó la palabra y dejó un testimonio revelador. Es que Lamine Yamal dialogó con “El Partidazo de COPE” en la concentración del seleccionado y dejó en claro que se ve como candidato a ganar el Mundial con sus compañeros.

“Me pasa mucho que, cuando llego a una competición, pienso que la voy a ganar. Entonces, yo pienso que el Mundial lo voy a ganar este año. No es una obsesión, pero sí es lo que tengo ahora en la mente”, comenzó el extremo de Barcelona.

Lamine Yamal, delantero de España.

Luego, sentenció que considera que no hay cucos en esta Copa del Mundo y que lo bueno, en el certamen, recién comienza: “No pongo favoritas para este Mundial. No hay ninguna selección que dices ‘esta es imposible de vencer’. Francia no es mejor que nosotros, no nos han ganado y lo que demostraron en la fase de grupos no es nada. El Mundial empieza ahora, lo de Alemania es un claro ejemplo”, cerró al respecto.

🇪🇸 Lamine Yamal, en directo en @partidazocope



🏆 "Pienso que voy a ganar el Mundial este año"



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¿Será España la candidata máxima a ganar el certamen?

Lamine Yamal pidió a Julián Alvarez para Barcelona

En la entrevista exclusiva con COPA, el chico sensación fue contundente al ser consultado sobre un delantero para Barcelona. Lejos de titubear, Lamine manifestó: “Mientras meta goles…“. Sin embargo, pocos segundos más tarde, el crack de 18 años redobló la apuesta y se la jugó. “Me gusta mucho Julián Álvarez“, sentenció Yamal ante el micrófono.

Inmediatamente después, el habilidoso continuó su relato. “También me gusta Mikel, obviamente“, expresó en referencia a Oyarzabal, su compañero de ataque en la Selección de España. En ese momento, el joven extremo deslizó: “Eso es trabajo de Deco, que lo está haciendo muy bien. Mientras meta goles, arroparemos al que venga y seremos muy felices con él“.

Los cruces del Mundial 2026