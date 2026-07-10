Lamine Yamal advirtió a Francia antes de la semifinal del Mundial: “Tienen que temer”

El crack de 18 años fue elegido MVP ante Bélgica y palpitó el duelo que define al primer clasificado a la final de la Copa del Mundo 2026.

Hay semifinal confirmada: España y Francia jugarán por un lugar en la final de la Copa del Mundo 2026. Después de imponerse ante sus respectivos rivales en la instancia anterior, ambos países sacaron boletos a esta fase y se medirán en un duelo estelar el próximo martes 14 a las 16 horas. En ese sentido, Lamine Yamal lanzó una advertencia contra sus nuevos contrincantes.

Un dato importante es que fue elegido MVP ante Bélgica al ser el futbolista con más gambetas y remates realizados, aunque no pudo convertir ni asistir. Cabe recordar que llegó lesionado al Mundial y es por eso que los primeros encuentros prácticamente no sumó minutos y su nivel individual fue creciendo con el paso de los partidos. Pero ahora viene un desafío top…

Lamine Yamal, máxima figura de España en el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista post clasificación a las semifinales, Yamal fue contundente. “Creo que si Francia tiene que temer a alguien somos nosotros ya que somos los que los hemos eliminado antes“, sentenció Lamine de cara al enfrentamiento que define al primer país que jugará la final de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en territorio estadounidense.

En referencia al triunfo que significó estar entre los 4 mejores del planeta, el crack de 18 años fue muy sincero. “Estoy tan feliz…”, reconoció delante del micrófono el futbolista que brilla con la camiseta de Barcelona. “Vamos a semifinales, seguimos adelante“, agregó pocos segundos más tarde la máxima figura de la Selección de España, que aún tiene pendiente su mejor actuación.

Lamine Yamal, máxima figura de España en el Mundial 2026. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Siempre estoy bien marcado, con varios jugadores encima de mí“, manifestó en cuanto a la marca personalizada que le asignas los rivales para disminuir su importancia. “Pero siempre hay un jugador libre, como ocurrió en el primer gol“, deslizó a modo de solución colectiva.

A su vez, ya palpitó el duelo contra los franceses y no titubeó. “Con muchas ganas. Desde que ha empezado el Mundial, todo el mundo esperaba este partido. Teníamos muchas ganas de que llegara“, reveló el chico sensación nacido en Cataluña. Por último, afirmó: “Somos las dos mejores selecciones del Mundial. Sin ningún miedo“.

Lamine Yamal, máxima figura de España en el Mundial 2026. (Getty Images)

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¿Cuándo y a qué hora se juega la semifinal de Francia vs. España?

El encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa del Mundo está programado para el próximo martes 14 de julio de 2026. El pitazo inicial sonará a partir de las 16:00 horas de Argentina (14:00 hora local), momento en el que los combinados franceses y españoles se enfrentarán con la ilusión de sellar su boleto al partido decisivo.

¿Dónde y en qué estadio se disputará el encuentro?

Para este compromiso de máxima tensión y exigencia, la FIFA designó como sede al imponente Estadio Dallas, conocido internacionalmente por su nombre comercial, AT&T Stadium, ubicado en la ciudad de Arlington, en el estado de Texas. Este recinto, considerado una verdadera joya arquitectónica y tecnológica, cuenta con un techo retráctil y promete un marco espectacular con más de 80.000 espectadores vibrando en las tribunas.