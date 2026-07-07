El conmovedor llanto de Lionel Messi tras la clasificación de Argentina ante Egipto

Luego de la impresionante remontada de La Albiceleste en Atlanta, el astro no pudo contener las lágrimas. Un momento histórico.

Se acaba de vivir uno de los momentos más emotivos de los últimos tiempos en la Selección Argentina. Es que, este martes, por los octavos de final del Mundial 2026, el equipo comandado estratégicamente por Lionel Scaloni se recuperó de un marcador con dos goles abajo frente a Egipto y se terminó imponiendo por 3-2, de forma emotiva.

Luego de un tramo inicial de partido para el olvido y de un contexto que lo halló contra las cuerdas, Argentina reaccionó en un puñado de minutos con goles conseguidos por Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Y así logró meterse entre los ocho mejores equipos del certamen futbolístico más importante de todos los tiempos.

Precisamente, Messi, de enorme Copa del Mundo, no venía teniendo un buen desempeño contra el combinado africano. Pero empató transitoriamente el juego con un remate explosivo que hizo estéril el esfuerzo del arquero egipcio, que era una de las figuras de su equipo y del espectáculo en general antes de esta recta final.

Así las cosas, el inagotable fenómeno de 39 años de edad y con presente en Inter Miami no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto una vez consumado el piatazo final en el Mercedes-Benz Stadium. Una imagen que, sin ningún tipo de dudas, quedará en la memoria y en las retinas de todos y cada uno de los hinchas argentinos.

Las lágrimas de Messi

Scaloni tampoco pudo contener la emoción

La EMOCIÓN de Lionel Scaloni luego del triunfo agónico de Argentina ante Egipto. 🥹 pic.twitter.com/42G7imZFki — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026