El drama de Marcelo Flores: debutó con México, fue convocado por Canadá y se pierde el Mundial por lesión

En 2021 hizo su estreno en la Mayor de la Tri, en febrero de 2026 FIFA permitió el cambio de selección, pero se lesionó en el último partido de la temporada.

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo 2026, que será el próximo jueves 11 de junio y es por eso que ya se ultimas todos los detalles finales. Sin embargo, este domingo se confirmó que Marcelo Flores sufrió una dura lesión y será una dura baja en la Selección de Canadá. En ese sentido, está totalmente descartado de disputar la cita máxima en su país de origen.

El hecho ocurrió durante la final de la Concacaf Champions Cup de este sábado por la noche en la que Toluca se consagró campeón ante Tigres. En pleno partido que definió el título, el futbolista de 22 años quedó tendido sobre el campo de juego al hacer un mal movimiento y trabarse en el césped. No pudo ocultar su dolor, sus compañeros lo asistieron y los médicos lo atendieron rápidamente.

Marcelo Flores al momento de la lesión, en Tigres – Toluca. (Getty Images)

Lo cierto es que, horas más tarde de haber perdido la final, su equipo hizo oficial el grado de la lesión. “Informamos a nuestra afición que Marcelo Flores sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será operado en los próximos días“, comunicó Tigres con un posteo en su cuenta en las principales redes sociales para revelar la triste noticia.

De esta manera, el extremo se lesionó en el último partido de la temporada y esto le impide disputar lo que iba a ser su primera cita máxima. De hecho, hace pocos días se lo vio festejando su convocatoria al Mundial, acontecimiento que no podrá ser posible. Así las cosas, el talentoso Chicho no podrá jugar en lo que resta del año, tal como indican los plazos médicos recomendados.

REPORTE MÉDICO



📌 Informamos a nuestra afición que Marcelo Flores sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será operado en los próximos días. pic.twitter.com/Spj66NfIam — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 31, 2026

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Debutó en la Selección deMéxico, pero juega para Canadá

El nacido en Georgetown, Ontario en 2003, protagoniza una historia poco común dentro del fútbol. Aunque podía elegir entre ambos países e incluso hasta por Inglaterra, su decisión fue llamativa. En primera instancia debutó en la Selección de México y años más tarde fue convocado por Canadá para disputar la Copa del Mundo 2026, que finalmente se perderá por una grave lesión.

Para ser más preciso aún, el 8 de diciembre de 2021 hizo su estreno en la Mayor de la Tri frente a Chile, en un amistoso internacional bajo las órdenes de Gerardo Martino. Luego, el 20 de mayo de 2022 renunció a recibir llamados de Canadá, dándole prioridad absoluta a México. Sin embargo, el 6 de enero de 2026 fue citado por los norteamericanos y el 11 de febrero FIFA habilitó el cambio.

Marcelo Flores en la Selección de Canadá. (Getty Images)

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La lista de convocados de Canadá para el Mundial 2026