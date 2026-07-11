El ExBoca Raúl Osella desde Suiza: “Ni en Navidad tiraron tantos fuegos artificiales”

Casualidades de la vida o no, el partido de Argentina ante Suiza lo va a encontrar en su país natal y no donde vive, allá en Europa. Pero los últimos mundiales los vivió allí, en los diferentes cantones suizos en los que estuvo viviendo mientras jugaba y ahora que ya está retirado de las canchas y tiene su trabajo allí en Locarno. Raúl Osella sabe perfectamente cómo transita este momento el hincha helvético y lo que significa para ellos este pase a cuartos por primera vez en 72 años. Y el cruce con los de Scaloni, claro.

Osella con la Copa del Mundo en Suiza. IG.

“Ellos nos ven con mucho respeto. Creo que toda Selección que juegue con Argentina en este Mundial va a tener respeto. Claro que es un Mundial medio atípico, equipos que uno no esperaba tener tanta igualdad como fue Cabo Verde o los otros en la fase de grupos. Es un Mundial medio de sorpresas. Ellos nos van a respetar, pero como es un partido a muerte, es ganar o perder, yo creo que va a ser un partido muy parejo, como los que vienen siendo ahora, pero que nos van a respetar, nos van a respetar. Como siempre digo, va a depender todo de Argentina, como estemos nosotros, tanto Leo como todo el equipo”.

Osella debutó jugando en Boca, donde apenas pudo estar un partido. Después pasó por Tiro Federal y luego se fue primero a Italia y luego a Suiza, donde jugó en el Locarno y luego en el FC Ibach. Y ya no volvió a su Morteros natal, se quedó viviendo en Suiza con su esposa y sus dos hijos. Amigo de Carlos Tevez, su nombre empezó a circular por todos lados cuando el Apache lo incluyó en su serie de Netflix.

-¿Cómo vivieron allá la clasificación?

-Fueron evolucionando, porque siempre llegaban hasta ahí, pasaban la fase grupos… Para ellos, después de tantos años, ahora haber logrado esta clasificación es como un premio por lo que viene haciendo el fútbol en Suiza. El fútbol suizo es la Super League, que es la Primera División y la Channel D que es la Segunda, no es muy competitivo. La Super League tiene 10 equipos y no hay mucha competitividad. Pero sí jugadores, salen muchos jugadores que van tanto a Italia y otros países, como Xhaka que está en Inglaterra, en Alemania también hay muchos jugadores suizos y después eso marca la diferencia.

Tranquilos como se los conoce, el Mundial no estuvo teniendo un gran impacto en la gente, al menos hasta esta clasificación a cuartos. Raúl lo explica: “Yo lo notaba, que otros mundiales que he vivido allá, porque yo casi todos los mundiales los he vivido allá, no hay tanto ambiente mundialista. Como los partidos son a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, los bares están todos cerrados a esa hora. El último partido de Suiza que se jugó a las 10 de la noche, que yo lo he visto y terminó como a la 1 y media, dos, ahí hubo más clima, se escuchó. Se festejó por la clasificación, hasta tiraron juegos artificiales que en Suiza ni para Navidad se tira tanto juego artificial. Los he escuchado ahí en donde vivo yo, se escuchó que han festejado bastante con autos en la calle y todo por haber clasificado y después de tantos años. Pero no hay tanto ambiente porque los partidos son de madrugada y la gente duerme y no son como nosotros tan fanáticos de despertarse a las 2, 3 de la mañana”.

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Hay un dato que grafica lo que cuenta: los cantones de Ginebra, Jura y Berna concedieron una noche excepcional de libre acceso a los lugares públicos. Y en las ciudades de Zúrich, Basilea y Lucerna, también se levantó el toque de queda. Durante la madrugada del domingo podrán atender a los clientes, aunque deberán garantizar que se mantenga el orden y que no causen molestias a los vecinos.

Para Osella, toda la polémica en cuanto a las decisiones arbitrales que, según las redes sociales, favorecen a Argentina, no tendrán ningún asidero en el partido. “Mucha gente admira a la Argentina”, dice quien jugó con el hermano de Murat Yakin, DT de Suiza. “Yo jugué con el hermano del entrenador, Yakan. Nos hemos enfrentado un par de veces con el hermano. Es un entrenador que le gusta el buen fútbol, de atacar, un equipo compacto. Creo que Suiza es un equipo de buenos jugadores, pero al enfrentarse con Argentina nos van a tener respeto“.

Osella con el Pupi Zanetti en un partido de su Fundación. Foto IG.

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¿Y cómo lo ves desde lo futbolístico? “Suiza como equipo tiene un buen medio campo que es Xhaka, que ahora está jugando en Inglaterra y creo que va a ser uno de los últimos mundiales que va jugar. Un delantero como Embolo que juega en el fútbol francés, ahora se le abrió el arco porque en los primeros partidos había estado medio errado y ahora convirtió. Y el otro atacante Johan Manzambi que ahora está lesionado. Con ese hacía un buena dupla con Embolo. Y la defensa también, porque tienen un central que juega en el Inter de Milan. Tienen los laterales por izquierda, Rodríguez que tiene mucha experiencia con algunos mundiales ya jugados. Es un equipo que casi ninguno juega en el fútbol suizo, la mayoría juega afuera, tienen experiencia. Y el entrenador también”, analiza.

“Argentina no está en el nivel que todos queremos que esté, pero son partidos que se están sacando adelante, jugando o no jugando, con actitud o con no actitud, pero lo importante en los mundiales es sumar y seguir pasando. Es así, no hay otra vuelta. Hay muchos equipos que han jugado muy bien y se han quedado en el camino. Y hasta el momento se nos está dando que podemos seguir pasando“, agrega con el entusiasmo que todos los argentinos tienen de cara al partido del sábado.

“El otro día en el 0-2 ya nos daban por muertos y salió el espíritu argentino y la experiencia de los jugadores que tenemos y un toque de suerte se dio vuelta al partido. Pero también la experiencia cuenta porque después del 2 al 2 otro equipo iba a buscar el alargue y Argentina no. Argentina sabía que Egipto estaba débil y lo fue a buscar hasta convertir el 3-2. Hasta antes convertir el 3-2 tuvimos un ataque de ellos que gracias a Paredes se nos ponían ellos 2-3. Pero la experiencia del equipo que los fue a buscar hasta que llegó el gol, eso cuenta mucho”, cierra.

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