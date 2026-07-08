La visita del DT de Suiza a la Bombonera, su fanatismo por Maradona y un hermano que casi se pone la camiseta de Boca

Murat Yakin, DT de Suiza, estuvo en el club en el 2025 cuando citó a Lucas Blondel a la selección helvética. Su amor por Diego y su visita a la AFA.

Corría enero del 2005. El DT de Boca era el Chino Benítez. El equipo estaba de pretemporada en Tandil y había que cerrar refuerzos para un año que venía cargado de competencia. Hubo un nombre que sorprendió a todos, que dio vueltas por los pasillos y que estuvo muy cerca de hacerse realidad. Era un jugador muy particular, un 10 suizo, con raíces turcas que por ese entonces estaba jugando en su país y ya jugaba en su selección.

El nombre de Hakan Yakin sonó fuerte: hasta dicen que habló directamente con Mauricio Macri, en ese entonces presidente del club, para ofrecerse a jugar gratis. Sin embargo, el DT lo descartó y el pase finalmente no se hizo. Hakan nunca jugó en Boca pero el que sí visitó alguna vez la Bombonera fue su hermano Murat, el DT de la selección de Suiza que este sábado se enfrentará a la Argentina.

El DT Suizo en la habitación de Maradona. IG.

No sólo visitó el estadio de Boca: también fue al predio de la AFA y hasta se sacó una foto en la mítica habitación que Lionel Messi tiene allí, con el 10 en la puerta y ploteada con su imagen. Allí donde descansa en cada concentración Argentina.

Es que hay un amor por Argentina que viene de hace tiempo. En una entrevista, contó que la primera imagen que recuerda de un Mundial fue justamente con la celeste y blanca: “En 1978, tengo la imagen del argentino Mario Kempes en mi mente. De 1982, recuerdo a los héroes italianos como Alessandro Altobelli, Paolo Rossi, Marco Tardelli y Gaetano Scirea. Pero el primer Mundial que viví de verdad fue el de 1986, con Diego Maradona como protagonista”, contó en una entrevista con Watson.

-¿Quién fue tu primer ídolo?

–Maradona, obviamente. Soy el segundo menor de ocho hermanos. Mi hermano mayor, que me lleva veinte años, se llama Pelé. Por lo visto, jugaba muy bien al fútbol.

Publicidad

La conexión Boca

Murat no llegó por casualidad a la Bombonera ni en plan turístico: lo hizo porque en aquel momento, febrero del 2025, estaba analizando la posibilidad de convocar a Lucas Blondel. Es que el lateral derecho nacido en Buenos Aires posee la doble nacionalidad gracias a su papá Jean-Yves Blondel, ex tenista nacido en Rechy quien llegó a jugar de forma profesional (fue 546° del ranking ATP). El actual jugador de Huracán pasó siete años en Suiza antes de afincarse en Santa Fe con su familia.

El DT vio el partido ante Huracán. IG.

El entrenador entonces viajó a la Argentina y se reunió con el defensor: “Un tipo muy simpático. Él representa la garra y la mentalidad argentina. Eso puede venirle bien a nuestro grupo“, declaró el DT helvético en aquel momento. En marzo de ese mismo año, ingresó unos minutos ante Irlanda del Norte en Belfast y luego salió a la cancha ante Luxemburgo, en los amistosos organizados pensando en la clasificación al Mundial 2026.

Publicidad

Fueron un total de 4 partidos (ante México y Estados Unidos fueron los otros dos), con un total de 116 minutos. Y luego el DT no volvió a convocarlo. En una de sus primeras entrevistas, a Blondel le consultaron sobre un posible cruce mundialista entre Suiza y Argentina (aún no estaban clasificados). “Espero que no suceda, pero si sucede, pues que así sea”.

En aquel momento, después de un irregular 2024, el DT -que dirige a Suiza desde el 2021 y juega su segundo Mundial- buscaba sumar variantes después de eliminar a Italia en la Eurocopa 2024 para luego perder en cuartos por penales ante Inglaterra. Tenía por delante los partidos clasificatorios para el Mundial, que superaría sin problemas.

“Afrontamos la preparación previa al Mundial y el torneo con un fuerte espíritu de equipo. Por eso era importante para mí y para mi cuerpo técnico no hacer cambios drásticos y confiar en jugadores consolidados que conocemos y valoramos”, explicó en aquel momento.

Publicidad

Un DT de la casa

En el vestuario de la Selección en Ezeiza. IG.

Murat y Yakan son hermanos, pero además el DT suizo tiene otros seis medio hermanos mayores. Su madre enviudó del padre de sus hijos mayores y luego se divorció del padre de los hermanos Yakin, que desapareció de escena (luego se enterarían que era seguidor de ellos y hasta tenía un palco en el estadio de Basilea para verlos). Ella se mudó con sus ocho hijos de Turquía a Suiza y trabajó duro para sostener a su numerosa familia. Quizá por eso creó él luego la Fundación para Niños y Jóvenes Murat Yakin & Stamm, que busca brinda ayuda a quienes lo necesitan cerca de la zona noroeste de Suiza.

Nacido en las afueras de Basilea e instalado en Zurich, es padre de dos hijas y jugó varios años especialmente en el fútbol local de su país, pero también con pasos por Alemania y Turquía. Antes, igualmente, había trabajado como delineante especializado en estructuras metálicas, hasta que pudo profesionalizarse.

Publicidad

Mientras que uno de sus hermanos mayores, Ertan, también fue jugador, él se destacó como defensor y su hermano Hakin como enganche. Jugaron juntos en el Basilea y también en la selección suiza e hicieron historia. En el Basilea conquistare Super League y la mejor campaña hasta ese entonces en la Champions League del 2002/03.

Se retiró joven: a los 32 años colgó los botines después de una lesión, pero su mente ya estaba puesta en la siguiente etapa de su carrera, siempre ligado al fútbol. Y al Basilea: fue DT del equipo y de su hermano y conquistó la Copa Suiza en 2013 y 2014. Su primer trabajo fue como ayudante en el Grasshoppers en 2007 y luego pasó por varios clubes (entre ellos el Lucerna, Spartak Moscú y Sion). Y pese a que en el 2021 dirigía a un equipo del ascenso (el FC Schaffhausen) fue convocado para reemplazar a Vladimir Petkovic (DT de Argelia durante el Mundial) en Suiza.

Su primer golpe, y pese a compartir grupo con Italia, fue obtener la única plaza para el Mundial de Qatar. Un detalle particular: la clasificación se definió indirectamente, luego de un empate entre Irlanda del Norte y los italianos. Por ese resultado, Murat les envió a los irlandeses más de 10 kilos de chocolate.

Publicidad

En Qatar quedaron eliminados en octavos luego de un contundente 6-1, pero la federación sostuvo al entrenador, que tiene contrato hasta 2028. No sólo volvió a clasificar, sino que por primera vez en 72 años (la última vez había sido en 1954). Un equipo equilibrado, sólido y que supo dejar afuera a Colombia en los penales.

Los hermanos Hakin, uno DT y el otro jugador. Foto Keystone.

Se lo ve sereno. Dice que toda su vida quedó en pausa en la previa del Mundial y se instaló en la concentración junto con el equipo, para aislarse de todo. Así, empató con Qatar pero venció a Canadá 2-1 y a Bosnia 4-1; dejó en el camino a Argelia y luego a Colombia. Siempre Murat mantuvo esa calma que lo caracteriza. Ahora le tocará con el campeón del Mundo. Su casa ya la conoce.

Publicidad

Datos claves