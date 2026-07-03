Chicharito explicó por qué se identifica más con Cristiano Ronaldo que con Messi: “Mi suegra me lo preguntó”

El Mundial 2026 tiene un condimento especial, ya que además de tener 48 seleccionados participantes por primera vez, es el último que disputan tanto Lionel Messi con la Selección Argentina como Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal.

En medio de este torneo, Chicharito Hernández, ex futbolista mexicano, publicó un video en su cuenta de TikTok, en el que habló sobre estos dos jugadores y allí explicó por qué se identifica más con el astro portugués que con el delantero de la Albiceleste.

“Mi suegra me preguntó: ¿Quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? Y yo le respondí qué es lo que te presenta más. Messi es la representación del talento puro, verlo jugar parece natural, como si las leyes de la física no aplicaran para él. Los rivales hacen sistemas alrededor de él y eso tiene sentido, porque es un talento que nunca existió en la historia. Messi representa el sueño de nacer con un regalo extraordinario”, inició sobre la comparación.

Siguiendo con sus comentarios, explicó por qué elige al portugués: “Pero Cristiano Ronaldo representa otra historia. La historia del que se construyó y convirtió la disciplina en su mejor talento. El que cambió de país, de liga, de idioma, de sistema de juego, y siguió siendo de elite. Mientras Messi parece improvisar, Cristiano parece haber entrenado cada movimiento miles de veces”, inició.

“Mientras uno transmite calma, el otro transmite hambre. Mientras uno deja que el juego llegue a él, el otro sale a conquistarlo el primer minuto, y por eso, millones nos identificamos con Cristiano Ronaldo, porque muchos no nacimos siendo los mejores, tuvimos que trabajar el doble para cumplir nuestro sueño”, agregó.

Y cerró: “Cristiano representa que nada contra la corriente, al que recibe críticas y al que minimizan sus logros. Por eso siempre dije que Messi es Superman y Cristiano Ronaldo es Batman, porque tuvo que construirse a sí mismo, con disciplina, valentía y coraje hasta convertirse en extraordinario, y creo que esa es la verdadera discusión, no quién es mejor, sino qué historia te inspira más”.

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