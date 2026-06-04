Tiene 22 años, habla 7 idiomas y ya jugó en 4 de las 5 grandes ligas: Renato Veiga, el comodín de Portugal para el Mundial 2026

Si bien es defensor central, también puede aportar en el centro del campo y por banda, como laterl izquierdo.

Si hay una Copa del Mundo a la que Portugal llega realmente con chapa de candidata, es esta. El Mundial 2026 bien puede ser el momento de gloria para el seleccionado luso, que tiene la experiencia de su capitán, Cristiano Ronaldo, la actualidad de un mediocampo descomunal con Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves y Bernardo Silva, y una defensa férrea, liderada por Ruben Dias.

Ahora bien, todo gran equipo necesita un jugador polivalente, un comodín, y en el caso de Portugal, ese será Renato Veiga. Con apenas 22 años y presente en el Villareal, el futbolista de segunda generación (NdR: su padre, Nelson Veiga jugó profesionalmente entre 1996 y 2017) se perfila como una opción viable en múltiples sectores de la cancha para Roberto Martínez.

Veiga fue campeón de la Nations League con Portugal. (Getty)

Con su 1,88m y un buen porte físico, su lugar más seguro es como zaguero central zurdo. Aunque también tiene el aire para jugar como lateral izquierdo o volante central, puestos que supo ocupar en diferentes momentos de su carrera. Una carrera que ya lo ha visto jugar en la Premier League (Chelsea), Serie A (Juventus), Bundesliga (Eintracht Frankfurt) y LALIGA, con su actual equipo, Villareal. Además del fútbol portugués con Sporting Lisboa y Suiza con Basilea.

Este recorrido por diferentes lugares del mundo lo ha llevado a aprender hasta siete idiomas diferentes, como reveló a comienzos de esta temporada, en su presentación como jugador del Villareal: “Me gusta mucho aprender. Sirve para integrarme más rápido a cada país”, admitió, algo que queda bastante claro.

Renato Veiga hoy en día es una de las figuras del Villareal. (Getty)

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Esta última temporada con el Villareal fue titular absoluto en el equipo que terminó tercero en LaLiga, sólo por detrás de Barcelona y Real Madrid, superando a equipos como Atl. Madrid y Betis, y clasificando directamente a la próxima Champions League.

La convocatoria de Portugal para el Mundial 2026

Arqueros : Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho.

: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho. Defensores : Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias, Tomás Araújo.

: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias, Tomás Araújo. Mediocampistas : Rúben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.

: Rúben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Delanteros: João Félix, Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo.

El grupo de Portugal en el Mundial 2026

Portugal vs. RD Congo – miércoles 17 de junio a las 14:00

vs. RD Congo – miércoles 17 de junio a las 14:00 Portugal vs. Uzbekistán – martes 23 de junio a las 14:00

vs. Uzbekistán – martes 23 de junio a las 14:00 Colombia vs. Portugal – sábado 27 de junio a las 20:30