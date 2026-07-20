El motivo por el que Giuliano Simeone no siguió a Ferrán Torres en el gol de España ante Argentina por la final del Mundial

Luego de la derrota de la Selección Argentina ante la Selección de España por 1 a 0 en la final del Mundial 2026, en las redes sociales se viralizó la jugada del gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo suplementario, que le dio la segunda estrella de la historia a la Roja.

Por esta jugada, muchos usuarios comenzaron a criticar a Giuliano Simeone, debido a que afirmaron que el mediocampista perdió la marca del delantero español porque se quedó en el borde del área grande acomodándose las medias en vez de correr al futbolista rival.

Si bien las imágenes se prestan para la confusión, el verdadero motivo por el que Simeone no siguió a Ferrán Torres en la jugada del gol es por un dolor en el tobillo. En el momento en el que se frenó, el mediocampista argentino se tomó el pie debido a la molestia que sintió minutos atrás.

Previo a esta jugada, el futbolista de Atlético de Madrid saltó en ataque para disputar un balón aéreo con la defensa española y cuando cayó al piso lo hizo de mala manera, por lo que se torció el tobillo y le produjo una renguera que tuvo por unos minutos al no poder pisar bien.

En el momento previo al gol de Torres, nuevamente Simeone se tomó el pie por esta molestia. Tanto antes de seguirlo como después, en los videos se puede ver cómo el mediocampista argentino corre de mala manera por este dolor en el tobillo.

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Por otro lado, debido a que Argentina se encontraba con uno menos y ya no tenía cambios para realizar, Simeone continuó jugando lo que quedaba del tiempo suplementario a pesar del dolor. En los últimos minutos generó un centro que Cubarsí sacó en la línea y luego tuvo un remate que pasó por encima del travesaño.

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