El Mundial 2026 visibiliza el vínculo histórico entre Argentina y Cabo Verde: inmigrantes, fútbol y la Virgen de Luján

El campeón defensor juega por un lugar en octavos de final ante la gran sorpresa de la cita, pero no solo en el deporte se cruzan las historias de estas dos naciones.

En el Hard Rock Stadium de Miami, la Selección Argentina se cruzará este viernes ante su par de Cabo Verde en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026. Este partido divide el corazón de una comunidad que lleva un centenario en la tierra de los campeones del mundo.

Es que la historia de Argentina y Cabo Verde se cruza desde hace cientos de años. A pesar de tratarse de un archipiélago en las costas de Senegal, miles de personas descendientes del país africano viven en el territorio sudamericano y ahora serán testigos de este inesperado cruce mundialista.

Entre el final del Siglo XIX y el comienzo del Siglo XX llegó la gran parte de la inmigración desde Cabo Verde. Todos ellos se instalaron en zonas portuarias como Dock Sud, Ensenada, Mar del Plata, Bahía Blanca y Trelew, entre otras ciudades costeras.

A diferencia de la inmigración africana del Siglo XIX a otros países sudamericanos, los caboverdeanos llegaron a Argentina por voluntad propia y sus conocimientos marítimos hicieron que lograran acomodarse con buenos trabajos en el sector.

La Asociación Caboverdeana de Ensenada y Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdeana son algunas de las entidades que están por cumplir 100 años desde su fundación y que mantienen vivas las tradiciones de los caboverdeanos que hasta hoy residen en Argentina.

Los fanáticos de Cabo Verde en el Mundial. (Foto: Getty)

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Además, son lugares de encuentro para sus descendientes, que vivieron juntos la fase de grupos ante España, Uruguay y Arabia Saudita. Contra todo pronóstico, superando a la Celeste en la zona, se clasificaron en el segundo puesto y ahora buscarán un resultado histórico ante los dirigidos por Lionel Scaloni.

Argentina y Cabo Verde, también ligados en el fútbol

Los descendientes de Cabo Verde también lograron tener un lugar importante en la historia del fútbol argentino. El más destacado de ellos fue Manuel Ramos Delgado, hijo de un caboverdeano, que jugó en la Selección Argentina y disputó los Mundiales 1958 y 1962.

Ramos Delgado representó a Argentina. (Foto: El Gráfico)

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El caso más conocido de la actualidad es el del futbolista de Boca, Ayrton Costa. En los últimos años se conoció que tiene ancestros del país africano y la posibilidad de representar a aquella selección, algo que por el momento descartó.

El Negrito Manuel, custodio de la Virgen de Luján

El vínculo entre Argentina y Cabo Verde se remonta también a alrededor de 400 años. En 1631, una imagen de la Virgen de Luján se dirigía a Santiago del Estero, pero su carreta se detuvo en la localidad bonaerense y no avanzó hasta que la bajaron del vehículo.

Desde entonces, Manuel Costa de los Ríos, mejor conocido como ‘el Negrito Manuel’, proveniente de Cabo Verde y esclavo de la estancia al borde del Río Luján, cuidó a la imagen y le dedicó su vida hasta su fallecimiento en 1686. Hoy está en proceso de beatificación.

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