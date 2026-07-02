Federico Valverde habló tras la eliminación de Uruguay del Mundial: “Me hago cargo del fracaso, no estuve a la altura”

El capitán charrúa tardó 6 días en manifestarse públicamente luego de quedar afuera en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

No caben dudas que la Selección de Uruguay fue la principal decepción en la Copa del Mundo 2026, tras la eliminación en la fase de grupos, al quedar en la tercera posición por detrás de Cabo Verde y España. Como no podía ser de otra manera, Federico Valverde rompió el silencio a través de sus redes sociales y dejó fuertes frases que sorprendieron a todo el ambiente.

Cabe recordar que el elenco charrúa empató 1-1 con Arabia Saudita en el estreno mundialista y luego igualó 2-2 contra Cabo Verde. En el tercer cotejo necesitaba una victoria para clasificar a los mata-mata y perdió 1-0 ante España, lo que significó quedar eliminado de la cita máxima. Además, provocó la salida de Marcelo Bielsa, que ya comunicó que no seguirá en el cargo.

Federico Valverde, capitán de la Selección de Uruguay. (Getty Images)

Lo cierto es que, en su cuenta de Instagram, Valverde rompió el silencio. “Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura“, sentenció el capitán de la Selección de Uruguay. Inmediatamente después, el mediocampista de Real Madrid hizo una aclaración. “Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida“, aseguró.

Por otro lado, hizo hincapié en la planificación de la Copa del Mundo 2026. “Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente“, manifestó mediante sus redes sociales personales. “Intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó“, sostuvo en un posteo con una foto en blanco y negro.

Federico Valverde, capitán de la Selección de Uruguay. (Getty Images)

Publicidad

Un dato importante a tener en cuenta es que Valverde fue reemplazado a los 12 minutos del segundo tiempo ante España, mientras el combinado uruguayo se jugaba la clasificación a los 16avos de final del Mundial. En ese preciso instante, Bielsa resolvió que debía sacar al máximo referente del plantel, en busca de cambiar la ecuación de lo mostrado sobre el campo de juego.

Así las cosas, Federico rompió el silencio 6 días después de la eliminación, por lo que se tomó varias jornadas de descanso absoluto para finalmente escribir en una publicación de Instagram su opinión al respecto de este paupérrimo presente de Uruguay. Pero de todas formas, hizo uso de su rol como capitán y comunicó públicamente su postura en medio de esta actualidad adversa.

Federico Valverde, capitán de la Selección de Uruguay. (Getty Images)

Publicidad

El descargo de Federico Valverde en Instagram

“Ya pasaron varios días desde la eliminación y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví, aunque sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el Mundial de Qatar. Esa espina todavía sigue clavada.



Siento una responsabilidad enorme por mi país. Es un orgullo que me llena el alma. Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó.



Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes.



Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida.



No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto”.