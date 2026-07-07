El presidente de Egipto rompió el silencio tras la eliminación en el Mundial contra Argentina: “Sin precedentes”

Cuando los futbolistas de la Selección de Egipto todavía se encontraban en el terreno de juego intentando digerir, entre lágrimas, cómo se les había escapado de las manos la oportunidad histórica de eliminar a la Selección Argentina del Mundial y sellar su clasificación a cuartos de final, el presidente de la nación Abdel Fattah al-Sisi acudió a sus redes sociales oficiales para expresarse por primera vez por lo sucedido.

Sin hacer referencia a las jugadas que se reclamaron entre los futbolistas egipcios y que marcaron el desenlace del encuentro, el ex militar y máximo mandatario eligió destacar lo hecho por el equipo que conduce Hossam Hassan, quien sí finalizó el partido muy disgustado por algunas decisiones arbitrales.

“Gracias a los héroes de la selección nacional de fútbol por su honorable actuación. Hemos logrado una hazaña sin precedentes en la historia del fútbol egipcio. Estamos orgullosos de ustedes y de su logro. El futuro les deparará un destino todavía mejor, si Dios quiere”, se pronunció.

El fastidio de Hassan

Quien sí hizo declaraciones explosivas tras la eliminación de Egipto fue su entrenador Hossam Hassan, acusando a FIFA de favorecer la continuidad de Lionel Messi en el Mundial y protestando jugadas específicas que en su opinión tuvieron una mala interpretación arbitral.

“Fuimos el mejor equipo del partido, pero el fútbol es injusto. Tuvimos un penal que no nos dieron y el árbitro anuló uno de nuestros goles. Puede que esté relacionado con el marketing, porque quieren que los campeones del mundo, que Messi, continúe en el torneo”, disparó.

Y agregó: “Queríamos hacer feliz a los egipcios que nos apoyaron desde el comienzo del Mundial, pero sucedieron cosas extra futbolísticas. Hay apoyo de todas partes para los campeones del mundo. De los arbitrajes, del marketing, todos están con ellos”.

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