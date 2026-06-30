El primer mensaje de Paraguay tras confirmarse a Francia como su rival en octavos de final del Mundial 2026

La Albirroja ya sueña con dar el golpe el próximo 4 de julio ante una de las máximas candidatas al títulos.

Paraguay va a por una nueva utopía. La histórica clasificación frente a Alemania del Mundial 2026 ya quedó grabada para siempre en la memoria del fútbol guaraní. Sin embargo, aún en horas de resaca por las celebraciones, la Albirroja ya comenzó a cambiar el foco. Con la ilusión más viva que nunca, el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro ahora irá por otra página dorada: eliminar a Francia y meterse entre los ocho mejores del torneo.

Luego de la goleada 3-0 de los franceses sobre Suecia, quedó definido que el próximo sábado 4 de julio, en el Estadio de Philadelphia, Paraguay afrontará otro de los desafíos más importantes de toda su historia. Y, lejos de intimidarse por el rival, el ambiente en torno a la selección transmite la sensación de que nadie quiere conformarse únicamente con haber dado el golpe frente a Alemania.

Mientras el país continúa disfrutando del feriado nacional decretado para celebrar la histórica clasificación a octavos de final, las redes sociales de la Albirroja también empezaron a dejar atrás la euforia.

Tras una catarata de publicaciones recordando la heroica eliminación del conjunto alemán, la cuenta oficial dio vuelta la página con un mensaje tan simple como significativo: confirmó el cruce ante Francia y el cronograma del encuentro.

Ese escueto anuncio alcanzó para que la felicidad comenzara a mezclarse con la ansiedad.Paraguay buscará seguir desafiando la lógica frente a uno de los grandes candidatos al título, liderado por Kylian Mbappé y un plantel repleto de figuras. La ilusión, después de todo, ya demostró que en este Mundial no entiende de pronósticos.

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