Emam Ashour: renunció a jugar en Europa, estuvo preso por agresión y es el goleador de Egipto en el Mundial 2026

A la sombra de Salah y Marmoush, Emam Ashour es uno de los futbolistas más peligrosos que aparecen en la segunda línea del equipo egipcio.

Cuando muchos imaginaban un Argentina vs. Australia en octavos de final de este Mundial 2026, en una reedición del Mundial 2022, el rival terminó siendo Egipto, que dio el golpe y avanzó por penales tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos. Y si llegó a los penales, mucho tuvo que ver Emam Ashour, autor del gol y el sorprendente máximo anotador egipcio en esta Copa del Mundo.

Sorprendente porque Egipto tiene a Salah, Marmoush y Trezeguet como poderío ofensivo, y Ashour lleva dos goles en la competición entrando como segunda línea ofensiva. Ahora, Ashour es un nombre desconocido porque no brilla en Europa, pero se lo debe más a su propia personalidad, rebelde por demás, que a su talento, el cual hoy le permitiría jugar en cualquier equipo europeo.

Emam Ashour, el goleador de Egipto en esta Copa del Mundo. (Getty)

El tema es que Ashour, actualmente jugador del Al-Ahly, es un rebelde sin causa. Abandonó Europa a la primera oportunidad que tuvo, pasó seis meses en prisión tras agredir a un guardia de seguridad y le tocó pagar multas millonarias por pelearse con compañeros de equipo.

Ashour dejó el fútbol europeo para volver a Egipto, donde estuvo preso por agresión y se agarró con sus compañeros

A principios de 2023, Emam Ashour dio el salto que todo futbolista africano anhela: firmar con un club europeo. El FC Midtjylland de Dinamarca apostó fuertemente por él, pagando cerca de 3 millones de euros al Zamalek. Su debut no pudo ser más prometedor: golazos en la UEFA Europa League y por liga. Sin embargo, detrás de todo eso, se escondía una profunda lucha personal fuera de ella.

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a decisión de dejar Europa apenas unos meses después de haber llegado estuvo motivada estrictamente por problemas de adaptación, barreras comunicativas y una fuerte nostalgia.

Acostumbrado a ser una estrella en Egipto, rodeado de su familia y amigos, Ashour sufrió un choque cultural masivo al llegar a Dinamarca. El mediocampista no hablaba inglés ni danés, lo que lo aisló casi por completo en el vestuario y en su vida diaria. Además, el clima gélido escandinavo y las pocas horas de luz durante el invierno afectaron profundamente su estado anímico, sumiéndolo en un periodo de soledad y frustración constante.

Ashour no duró nada en el fútbol europeo. (Getty)

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El detonante final de su salida ocurrió en abril de 2023. Ashour sufrió una lesión muscular importante (un desgarro) que lo obligó a frenar su actividad. Con el permiso del club danés, el jugador decidió viajar a Egipto para llevar a cabo su rehabilitación cerca de los suyos y de su entonces prometida.

Una vez de regreso en El Cairo, el aspecto psicológico pesó más que el deportivo. Ashour se negó rotundamente a tomar el vuelo de regreso a Dinamarca. Le comunicó a la directiva del Midtjylland que no se sentía con la fuerza mental para volver a afrontar la soledad y la barrera del idioma. El club escandinavo intentó convencerlo de múltiples formas, ofreciéndole apoyo logístico y traductores, pero la decisión del jugador era irreversible: su salud mental y emocional requerían quedarse en casa.

Sin embargo, en Egipto los problemas siguieron: en 2024 fue preso por agredir a un guardia de seguridad y luego se peleó con compañeros de Al Ahly, siendo multado por 2,5 millones de libras egipcias.

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Perfil de Emam Ashour