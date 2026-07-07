La primera lista de convocados de Rodolfo Arruabarrena para Boca vs Athletico Paranaense

Rodolfo Arruabarrena confirmó la primera lista de convocados de su segundo ciclo. El entrenador de Boca definió a los 22 jugadores que viajarán a Salta para enfrentar a Athletico Paranaense, en lo que será el primer amistoso a puertas abiertas y televisado del segundo semestre.

En comparación a las últimas nóminas, se destaca la presencia de dos futbolistas de Reserva que no habían sido tenidos en cuenta en el pasado, pero que fueron promovidos por el nuevo entrenador: Dylan Gorosito y Leonel Flores. Además, también vuelve Camilo Rey Domenech, de escasos minutos en el primer semestre.

Entre las novedades están los regresos de Carlos Palacios y Kevin Zenón. El chileno vuelve luego de haber estado lesionado durante toda la primera parte del año, mientras que el ex Unión retorna tras volver a ingresar en la consideración. Además, aparece Leandro Lozano, el único refuerzo confirmado del mercado de pases.

Las ausencias más importantes son las de Tomás Aranda y Adam Bareiro. Ninguno de los dos está óptimo desde lo físico y es por eso que el DT elige preservar de sus servicios y cuidarlos para lo que viene.

Los convocados de Boca

Arqueros : Leandro Brey y Javier García

: Leandro Brey y Javier García Defensores : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida Mediocampistas : Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios y Kevin Zenón

: Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios y Kevin Zenón Delanteros: Alan Velasco, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Ángel Romero y Leonel Flores.

Cuándo es el debut oficial de Boca

El primer compromiso oficial en el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena en el Xeneize será ante Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina. Será el jueves 16 de julio a las 21.45 en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. El vencedor se enfrentará a Vélez Sarsfield en octavos de final.