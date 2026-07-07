El gol de Yasser Ibrahim para que Egipto le gane parcialmente a Argentina por el Mundial 2026

El zaguero central egipcio abrió la cuenta en el Mercedes-Benz Stadium y terminó con la valla invicta argentina en los primeros tiempos del certamen.

A pesar de que Argentina estaba dominando el partido por medio de la tenencia del balón, Egipto precionaba muy arriba y no le hacía cómodo el desarrollo del juego. Y en el primer cuarto de hora, lo sufrió: Yasser Ibrahim, de cabeza, estampó el 1-0 para que los africanos se impongan en el marcador.

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Tras un gran centro que Marwan Ateya lanzó desde la izquierda de la defensa argentina, el marcador central que milita en las filas de Al-Ahly saltó más alto que todos los futbolistas albicelestes y con un firme cabezazo dejó sin chance alguna al Dibu Martínez.

Así, el oriundo de la ciudad de Belgas anotó su primer gol en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde ya disputó cinco partidos (cuatro como titular) y, hasta el momento, afrontó la totalidad de los minutos.

¡GOL DE EGIPTO! 🇪🇬 Ibrahim ganó en el área y de cabeza abre el marcador



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El cuadro final del Mundial 2026

DASTOS CLAVES

Yasser Ibrahim anotó de cabeza el 1-0 de Egipto ante Argentina .

anotó de cabeza el 1-0 de ante . El central de Al-Ahly marcó su primer gol en el Mundial 2026 .

marcó su primer gol en el . Marwan Ateya asistió el tanto que venció al arquero Dibu Martínez.