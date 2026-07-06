Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este martes 7 de julio

La agenda de encuentros de una nueva jornada de la Copa del Mundo, en la cual terminan de desarrollarse los octavos de final.

Luego de jornadas realmente cargadas de fútbol, terminan de llevarse a cabo los octavos de final del Mundial 2026 que se está disputando, de forma conjunta, en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, ya consiguieron sus pasajes los seleccionados de Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra, España y Bélgica.

Así las cosas, los octavos de final de la Copa del Mundo encontrarán su punto final este martes 7 de julio con el desarrollo de otros dos partidos totalmente determinantes. Cabe destacar que, luego de estos dos compromisos, habrá una jornada de descanso antes de que, el próximo jueves 9 de julio, se inicien los cuartos de final.

Todo se iniciará con una nueva presentación de la Selección Argentina, campeona defensora del título obtenido en Qatar 2022. Tras una trabajada y angustiante victoria sobre Cabo Verde en el tiempo suplementario, el equipo comandado tácticamente por Lionel Scaloni chocará contra otro conjunto africano como Egipto.

Posteriormente, llegará el turno de la Selección Colombia, que viene de dejar en el camino a Ghana en los 16avos de final. Los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán una prueba realmente compleja al toparse con el combinado de Suiza, que mostró todo su poderío y también su jerarquía al doblegar, sin problemas, a Argelia.

PARTIDOS DEL MARTES 7 DE JULIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Octavos de final

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Argentina vs. Egipto

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Estados Unidos

13:00 horas | Disney+, DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telefé, TyC Sports, TV Pública, Telecentro y Claro.

Suiza vs. Colombia

BC Place Stadium (Vancouver), Canadá

17:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro y Claro.

El cuadro del Mundial 2026