Por qué no juega Kevin De Bruyne en Bélgica vs. Estados Unidos por los octavos de final del Mundial 2026

Este lunes, Bélgica y Estados Unidos se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo crucial para conocer al clasificado entre los 8 mejores y a la vez al eliminado en esta instancia. En ese sentido, todos los focos apuntan a la gran ausencia de Kevin De Bruyne, que no es parte de la formación inicial.

Cabe recordar que el Colorado fue titular en los 4 partidos que jugó el combinado europeo en lo que va del Mundial. Sin embargo, en todos fue reemplazado. En el estreno ante Egipto disputó 86 minutos, frente a Irán 87′, contra Nueva Zelanda 72′ y en los 16avos de final salió del campo de juego a los 56′, recién comenzado el segundo tiempo.

Kevin De Bruyne, máxima figura de Bélgica. (Getty Images)

Lo cierto es que De Bruyne no juega por problemas físicos. A raíz de lo sucedido en los entrenamientos más recientes, Rudi García lo envió al banco de suplentes y lo utilizará como variante en el complemente, en caso de ser necesario. De hecho, el director técnico ya había manifestado: “Quizá no esté disponible. No lo sabemos aún, no ha entrenado en los últimos días”.

La formación de Bélgica ante Estados Unidos

El cuadro final del Mundial 2026