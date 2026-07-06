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Mundial 2026

Por qué no juega Kevin De Bruyne en Bélgica vs. Estados Unidos por los octavos de final del Mundial 2026

El ex Manchester City fue titular en los 4 partidos anteriores, pero Rudi García lo envió al banco de suplentes.

Kevin De Bruyne, máxima figura de Bélgica.
© GettyKevin De Bruyne, máxima figura de Bélgica.

Este lunes, Bélgica y Estados Unidos se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo crucial para conocer al clasificado entre los 8 mejores y a la vez al eliminado en esta instancia. En ese sentido, todos los focos apuntan a la gran ausencia de Kevin De Bruyne, que no es parte de la formación inicial.

Cabe recordar que el Colorado fue titular en los 4 partidos que jugó el combinado europeo en lo que va del Mundial. Sin embargo, en todos fue reemplazado. En el estreno ante Egipto disputó 86 minutos, frente a Irán 87′, contra Nueva Zelanda 72′ y en los 16avos de final salió del campo de juego a los 56′, recién comenzado el segundo tiempo.

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Kevin De Bruyne, máxima figura de Bélgica. (Getty Images)

Kevin De Bruyne, máxima figura de Bélgica. (Getty Images)

Lo cierto es que De Bruyne no juega por problemas físicos. A raíz de lo sucedido en los entrenamientos más recientes, Rudi García lo envió al banco de suplentes y lo utilizará como variante en el complemente, en caso de ser necesario. De hecho, el director técnico ya había manifestado: “Quizá no esté disponible. No lo sabemos aún, no ha entrenado en los últimos días”.

La formación de Bélgica ante Estados Unidos

El cuadro final del Mundial 2026

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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