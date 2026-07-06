River hoy: definición final por Gio Simeone, Galarza interesa en España y Montiel podría ser titular

Todas las novedades del Millonario de este lunes 6 de julio, con el plantel de regreso en Buenos Aires y el foco en el mercado de pases.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 6 de julio de 2026, con la mira puesta en el mercado de pases. Torino tomó una decisión final por Gio Simeone, Matías Galarza Fonda interesa en un club español, Gonzalo Montiel podría ser titular y la chicana a Boca luego de ganar el Superclásico de Reserva.

Gio Simeone no llegará a River

Una de las grandes novelas del mercado de pases llegó a su fin: Giovanni Simeone no llegará a River. El delantero formado en el Millonario había dejado claro su deseo de volver al club que lo vio nacer, pero siempre desde Torino manifestaron el deseo de contar con él y este lunes se confirmó que serán inflexibles.

Bolavip pudo saber en exclusiva que el propio Urbano Cairo -presidente de Torino- no negociará por Giovanni Simeone, ya que lo considera una parte fundamental de cara a la próxima temporada. Cabe destacar que Ignazio Abate asumió como entrenador del conjunto de Turín hace apenas unas semanas y siempre quiso contar con el delantero argentino.

Gio Simeone. (Foto: Getty).

Galarza Fonda podría pasar a un club español

En River ya dejaron en claro que Matías Galarza Fonda dejará el club. El mediocampista realizó una gran Copa del Mundo con Paraguay, pero los planes de dejarlo ir no cambiaron. Según informó Marca, Getafe está tras los pasos de él. En Núñez pretenden venderlo por 6 millones de euros, una cifra algo alejada de lo que pretende pagar el elenco español.

Matías Galarza Fonda. (Foto: Getty).

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¿Montiel titular ante Egipto?

El próximo martes a partir de las 13 horas, la Selección Argentina enfrentará a Egipto en Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. Lionel Scaloni todavía no confirmó el equipo, pero Gonzalo Montiel podría meterse en el once inicial en lugar de Nahuel Molina.

El probable once para jugar contra los africanos sería: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez.

Gonzalo Montiel. (Foto: Getty).

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Chicana a Boca tras el Superclásico de Reserva

River se impuso a Boca por penales en el marco de la semifinal del Torneo Proyección. El Millonario ganó a domicilio y los pibes se hicieron un festín con celebración y también gaste al rival de toda la vida. Los pibes entonaron el clásico: “Un minuto de silencio para Boca que está muerto”. Los de Núñez enfrentarán a Racing en la gran final el próximo viernes a las 12 horas en el Florencio Sola.

Victoria por penales en el Superclásico y River finalista del #TorneoProyección 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/2U1X2KYYax — River Plate (@RiverPlate) July 5, 2026

DATOS CLAVE

Se cayó lo de Gio Simeone: Torino declaró intransferible al delantero y cerró toda negociación. River estaba dispuesto a pagar 10 millones de euros por su pase, pero el club italiano lo considera una pieza clave para la nueva temporada.

Torino declaró intransferible al delantero y cerró toda negociación. River estaba dispuesto a pagar 10 millones de euros por su pase, pero el club italiano lo considera una pieza clave para la nueva temporada. Galarza interesa en España: Tras su gran Mundial con Paraguay, el mediocampista (que no será tenido en cuenta por Eduardo Coudet) despertó el interés de un club de la liga española. River busca venderlo para aprovechar su revalorización.

Tras su gran Mundial con Paraguay, el mediocampista (que no será tenido en cuenta por Eduardo Coudet) despertó el interés de un club de la liga española. River busca venderlo para aprovechar su revalorización. Montiel perfila como titular: El lateral derecho gana terreno en la consideración de Lionel Scaloni y se perfila para ir desde el arranque en el partido de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial.