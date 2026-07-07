El penal fallado de Lionel Messi en Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Si el golpe anímico que sufrió la Selección Argentina con el gol de Egipto al cuarto de hora de partido, tan solo cinco minutos después volvió a sufrir otro mazazo: Lionel Messi falló un penal que podría haber empatado el partido por los octavos de final del Mundial 2026.
Cuando el trámite se puso cuesta arriba con el cabezazo de Ibrahim a los 15 minutos, la Albiceleste había encontrado un camino de esperanza cuando Nicolás Tagliafico fue derribado dentro del área por Hany, cometiéndole penal a los 20 minutos.
Messi se hizo cargo de la ejecución y remató cruzado, pero Oufa terminó vistiéndose de héroe al adivinar el palo y desviar una pelota que le fue a media altura y quitó sin complicaciones.
OUFA LE ATAJÓ EL PENAL A MESSI #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/pyoi3zrCOA— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
Se trata del segundo penal que falla Messi en este Mundial. El primero fue el remate que desvió contra Austria, por fase de grupos, en el que también intentó cruzarla y no le acertó al arco.